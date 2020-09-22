تسريحات شعر مختلفة من أروى

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - تعتمد المغنية ومقدمة البرامج أروى في إطلالاتها على تسريحات الشعر المختلفة التي تعتمدها بأسلوب ناعم وأنثوي يليق بسنها وإطلالاتها، ولأنها تواكب أحدث صيحات الشعر أصبحت محطًّا لأنظار جمهورها في مختلف الدول العربية، لذا سنقدم لكِ -عزيزتي- مجموعة من التسريحات البسيطة التي يمكنك تطبيقها في مختلف مناسباتك بأسلوب المغنية أروى، فجرِّبي ما يعجبك ويناسب شخصيتك منها.



تسريحة الشعر المنسدل مع البف

تسريحة الشعر المنسدل مع البف



تمتلك أروى شعرًا طويلًا يمكِّنها من تطبيق تسريحات الشعر المنسدلة بأسلوب مميز، وفي إحدى إطلالاتها في برنامجها الرمضاني اعتمدت أروى تسريحة منسدلة للشعر على الكتفين ورافقتها من الأمام تسريحة البف البسيطة لخيار مناسب لمعظم الإطلالات العصرية، ويمكنك -عزيزتي- تطبيق هذه التسريحة في مناسباتك مع إضافة بعض اللمسات إليها، كالضفائر أو أكسسوارات الألماس التي تُظهرك بإطلالة فريدة من نوعها.

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تسريحة ذيل الحصان المرتفعة

تسريحة ذيل الحصان المرتفعة



تُعد تسريحة ذيل الحصان إحدى التسريحات الأكثر رواجًا بين النجمات، نظرًا إلى عمليتها وأناقتها المناسبة لمختلف الإطلالات، كما يمكنك تنفيذها بمفردك في المنزل، فإذا كنتِ من مُحِبَّات هذه التسريحة فاعتمديها بأسلوب أروى، التي شدَّت شعرها بأكمله إلى الخلف بأسلوب ذيل الحصان المرفوع، ثم أخرجت بعض الخصلات المموجة على الجانبين بطريقة مميزة أضفت على التسريحة حيوية وجمالًا.

تسريحة ذيل الحصان المرتفعة

وتليق هذه التسريحة بالملامح الناعمة، حيث تُبْرِزُ جمالها وتفاصيل الوجه، ويمكنك -عزيزتي- تطبيق هذه التسريحة مع الشعر المصبوغ، حيث تُبرز تفاصيله وتدرجاته.



تسريحة الشعر الويفي من أروى

تسريحة الشعر الويفي من أروى



تسريحة الشعر الويفي أو المموج هي من أكثر التسريحات التي تعتمدها أروى، وتختارها غالبًا مع الفرق الجانبي للشعر من الأمام، لا سيما أن هذه التسريحة رائجة جدًّا وتلائم مختلف أوقات السنة ومختلف المناسبات، فهي أنيقة جدًّا وغير متكلّفة في الوقت نفسه، وتحرص أروى على إسدال شعرها بشكل مائل إلى الجانب على أحد الكتفين، فإن كنت تمتلكين شعرًا طويلًا وترغبين في إطلالة شبابية ناعمة وبسيطة فاعتمدي هذه التسريحة بأسلوب أروى.

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تسريحة الشعر الويفي المرفوع من المنتصف

تسريحة الشعر الويفي المرفوع من المنتصف



طبقت الفنانة أروى تسريحة الشعر الويفي مع الجزء المرفوع من الأمام بعدة طرق؛ وذلك لكونه من أكثر التسريحات بساطة وأناقة، لذا سرحت شعرها في إحدى الإطلالات بتسريحة الويفي ثم رفعت بعضه من المنتصف وطبقت البف من الأمام لخيار مميز.

تسريحة الشعر الويفي المرفوع من المنتصف

وفي إطلالة أخرى سرحت شعرها بأسلوب الويفي ثم رفعت بعضه بأسلوب ذيل الحصان لإطلالة عصرية مناسبة للشابات.



تسريحة الشعر المنسدل من أروى

تسريحة الشعر المنسدل من أروى



الشعر الناعم المنسدل من أكثر التسريحات التي تليق بوجه أروى، حيث تبرز ملامحها، وقد اعتمدت أروى هذه التسريحة مع الشعر الطويل والقصير، ففي حين كان شعرها على حدود الكتفين اختارت الفرقة المرتفعة من أحد الجانبين، أما حين كانت مع الشعر الطويل فقد أسدلته على أحد الكتفين مع الفرقة الجانبية، ونذكِّرك -عزيزتي- بأن هذه التسريحة عملية جدًّا وتلائم أوقات الليل والنهار على حد سواء.

تسريحة الشعر المنسدل من أروى



تبحث الفتيات عن أحدث صيحات الشعر المواكبة لإطلالاتهن وخطوط الموضة، ولأن موضة الشعر تختلف معاييرها من شخص لآخر، فهناك الفتيات ذوات الشعر القصير والطويل، فقد جمعنا لك -عزيزتي- من وحي أروى عدة خيارات لتسريحات مناسبة لمختلف أطوال الشعر، حيث تميل أروى بشكل كبير إلى التسريحات الناعمة وغير المتكلفة، وذلك للحفاظ على إبراز ملامحها وعدم ظهورها بإطلالة مبالغ بها، فيمكنك اعتماد تسريحاتها في مختلف إطلالاتك.

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