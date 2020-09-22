كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - شهد هذا العام الكثير من الأحداث العصيبة، أشهرها كان تفشي أزمة وباء الكورونا، إلا أن ذلك لم يمنع لمسات البهجة والأمل أن تنبعث في نفوسنا، حتى وإن كان من خلال إطلالات أنيقة للنجمات بمناسبات بسيطة، أو بجلسات التصوير، أو على السجادة الحمراء كما شاهدنا بالفترة الأخيرة.

ولهذا أحببنا أن تسترجعي معنا أجمل 10 فساتين نجمات استحقت علامة 10/10 هذا العام، لتشاهديها وتحكي بنفسكِ.

سينتيا صمويل خلال مهرجان البندقية السينمائي

سينتيا صمويل خلال مهرجان البندقية السينمائي



مهرجان البندقية الدولي، كان الأول من نوعه بعد تفشي وباء الكورونا، ومعه شاهدنا الكثير من الإطلالات المميزة على السجادة الحمراء، وهو الامر الذي افتقدناه طوال الفترة الماضية.

ومن الفساتين المميزة للمهرجان ولهذا العام أيضًا، كان الفستان باللون الأزرق النيلي، اعتمدته النجمة اللبنانية سينتيا صمويل، منفوش من التول، مع التصميم الطبقي، من دون أكمام، للمسة جريئة وناعمة في الوقت عينه، من توقيع المصمم اللبناني عبود جمال.

ولفت هذا الفستان إعجاب الكثير من المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي، وأشادوا أن الفساتين من هذا النوع هي الأكثر ملاءمة للسجادة الحمراء.

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ريا أبي راشد بفستان أسود جذاب من توقيع جورج حبيقة

ريا أبي راشد بفستان أسود جذاب من توقيع جورج حبيقة



في الحقيقة، لفتتنا إطلالات ريا أبي راشد بالفترة الأخيرة، خاصة خلال مهرجان البندقية السينمائي، كان أولها هذا الفستان الأسود، من توقيع المصمم العالمي جورج حبيقة.

الفستان كشف عن رشاقة ريا أبي راشد غير المسبوقة، كما أن الموديل كان غاية في الفخامة، وكذلك التنسيق للشعر والمكياج المميز، مع أحمر الشفاه الداكن، والمجوهرات الفخمة، وهو الأسلوب الذي لم تعودنا عليه ريا من قبل، بتنسيق إطلالتها المختلفة.

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سيرين عبد النور بفستان باييت طويل

سيرين عبد النور بفستان باييت طويل



كان هناك تألق خاص ومميز للنجمة سيرين عبد النور، بمطلع عام 2020، ظهرت باكثر من ستايل جذاب يكشف رشاقتها وجمالها، وذوقها الرفيع باختيار الفساتين السواريه، كهذا الفستان الباييت الطويل اللامع بالكامل، بتصميم يبرز مفاتن القوام، مع فتحة ساق جريئة، وفتحة حرف V من ناحية الصدر، نسّقت معه صندل فضي مفتوح من لون الفستان، ومجوهرات بسيطة لإسوارة يد، وأقراط أذن.

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بلقيس فتحي بفستان من الريش والتطريزات اللامعة

بلقيس فتحي بفستان من الريش والتطريزات اللامعة





عودتنا النجمة الخليجية بلقيس فتحي على الفساتين الفخمة، والتصاميم المحتشمة، ولهذا هي تعكس ذوق الكثير من الفتيات بالعالم العربي، وكان واحد من الموديلات الأنيقة التي أحببنا أن ندرجه بتلك القائمة، التصميم باللون الأزرق السماوي، مطرز بالكامل بالورود المزخرفة، مع أكمام واسعة من الريش، ومنفوش قليلا من بعد الخصر، أكملت اللوك بالمجوهرات الفخمة للعقد الماسي، مع أقراط الأذن، ورفعت شعرها للوراء، حتى لا يطغي على جمال الفستان.

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درة بفستان ناعم بألوان الباستيل

درة بفستان ناعم بألوان الباستيل





الفخامة والتطريزات المزخرفة، ليست هي وحدها ما تجعل الفساتين بقائمة الأفضل، ربما تعكس البساطة والنعومة جمال لامثيل، كهذا الفستان من النجمة التونسية درة زروق، بالفستان بدرجات الروز من توقيع مصمم الأزياء Gaby Charbachy.

الفستان يعتمد بقصّته على الكسرات المختلفة بالطول من ناحية الساق، وبالعرض من ناحية الأكمام الأوف شولدر، حافظت درة على نعومة الموديل، بمجوهرات بسيطة كذلك، وتسريحة شعر مرفوعة مع غرة منسدلة على الجانبين.

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