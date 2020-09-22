موديلات عبايات موضة خريف وشتاء ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - مع دخول فصل الخريف تحتار الفتيات في اعتماد العبايات المتناسبة مع هذا الموسم، حيث يواجهن صعوبة في اعتماد العبايات الشتوية والمناسبة لفصل الخريف، ولعام ٢٠٢٠ و٢٠٢١ نقدِّم لكِ -عزيزتي- عدة موديلات لعبايات أنيقة وراقية مصممة بموديلات يومية مناسبة لصيحات موضة الخريف والشتاء، فاعتمدي ما يناسبك منها.



موديلات العبايات السوداء لفصلي الخريف والشتاء

العبايات السوداء



تفضل الكثيرات من النساء اعتماد العبايات السوداء في مختلف إطلالاتهن، ويتمسكن بها في جميع المناسبات، لذا نقدِّم لكِ -عزيزتي- خيارات متعددة للعبايات المناسبة للخريف والشتاء، يمكنك -عزيزتي- الظهور بعباية سوداء من قماش لامع مزين من الجانبين بقماش المخمل الأسود المصمم بأسلوب عصري، أو ارتداء عباية سوداء مزينة بخطوط رمادية في الجزء الأمامي بطريقة حيادية أنيقة، ويمكن أن تطلي بعباية واسعة من قماش ثقيل مزين من الأكمام بخطوط رمادية وبيضاء بسيطة لإطلالة شبابية، أو اعتمدي عباية سوداء واسعه مصممة بقماش ثقيل ومزين بالريش الأسود لإطلالة مناسبة للمناسبات الضخمة.

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خيارات العبايات الملونة لصيحة الشتاء والخريف

العبايات الملونة



تعتمد الفتيات الشابات على العبايات الملونة في الكثير من الإطلالات، ولهذا الموسم نقدم لكِ -عزيزتي- عدة خيارات لتعتمدي منها ما يناسبك، اخترنا لكِ عباية بنية مزينة من الأطراف بقماش فاتح من البني مع حجاب بلون مشابه، وعباية خضراء مطرزة بالخطوط المتعرجة البيضاء بطريقة أنيقة ومتماشية مع أجواء الشتاء والخريف الحالية، ويمكنك -عزيزتي- التألق بعباية سماوية من لون الباستيل المطرز بالأسود بطريقة شبابية رائعة؛ كونه من أكثر الألوان رواجًا لهذا الموسم، ويمكنك الظهور بعباية زيتية بلون الباستيل، واختيار أزيائك بدرجة فاتحة، أو تنسيق عباية من الباستيل البنفسجي المطرز بالبنفسجي بطريقة عصرية مناسبة للشابات، ولخيار مثالي في فصل الشتاء يمكنك اختيار عباية من الصوف الرمادي المزين بجيوب المخمل الأسود.



نصائح للعبايات الخريفية والشتوية

نصائح للعبايات الخريفية والشتوية



تتعدد أقمشة العبايات الخليجية، وتَبْرُزُ العباءات المصنوعة من المخمل والصوف والخامات الثقيلة الأخرى في موسم فصلي الخريف والشتاء، وننصحك -عزيزتي- بإدخالها لعبايتك؛ حتى تتمتعي بإطلالة خريفية، أو اعتماد العبايات المصنوعة بأكملها من هذه الأقمشة لخيار شتوي أنيق، حيث تضيف لمسة الفخامة والرُّقِيّ لإطلالتك، ولكن احرصي على ألَّا تكون ثقيلة جدًّا؛ حتى لا تكون مصممة لفصل الشتاء فقط، وابتعدي عن العباية المصممة من الحرير والدانتيل والأقمشة الخفيفة. ومع أن أكثر الألوان الشائعة في العبايات هو الأسود، ولكن في العبايات الشتوية ننصحك بمواكبة خطوط الموضة في الألوان، كاختيار درجات البني أو الأخضر والعنابي التي لا تبطل موضتها في هذا الموسم، كما يمكنك إضافة ألوان الباستيل لخيار متكامل أو الرمادي والأبيض، وللخريف يمكنك تنسيق عباءتك الخفيفة بأحذية البوت، أو إدخال الفرو في الأكسسوارات البسيطة كالجيوب في العباية، وننصحك باعتماد تطريزات الألوان الغامقة بمختلف ألوان عباتك، وذلك لتمنحك إحساسًا أكثر بالدفء.



لا تتخلى النساء الخليجيّات عامةً، ولا سيما السعوديات، عن اختيار العبايات بمختلف أشكالها، وخاصة تلك التي تتميّز ببعض الإضافات الهادئة لتناسب الأجواء الباردة، ويفضِّلن اختيار الألوان بالتماشي مع خطوط الموضة، لذا جمعنا لكِ -عزيزتي- عشرة خيارات يمكنك التأنق بها فور دخول فصل الخريف وحتى انتهاء فصل الشتاء، فاعتمدي من هذه الخيارات ما يناسب شخصيتك وقوامك ولون بشرتك.

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