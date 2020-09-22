موديلات فساتين للممتلئات موضة 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - كسرت الفاشينيستا الممتلئات معظم القواعد التي وضعها الخبراء لسنوات عديدة والتي تحدد ما ترتديه صاحبات القوام الممتلئ والذي ينحصر عادة في زاوية الملابس الداكنة والواسعة الخالية من الطبعات.

اليوم نجد العديد من الصيحات التي تعتمدها الممتلائات ليواكبن الموضة ، فشاهدي أجمل مودلات أزياء الممتلئات واختاري منها ما يناسبك.



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فساتين منقطة للممتلئات موضة 2020





فستان أبيض منقط



يبدو أن موضة الفساتين المطبعة بنقاط البولكا Polka dots dresses سترافقنا لموسم آخر، يُفضل أن تختاري الموديلات المزينة بنقاط صغيرة بألوان تتماهى مع لون الفستان الأساسي حتى لا تجذب النظر إلى المناطق المكتنزه من قامتك، في حال وقع إختيارك على فستان مطبع بنقاط كبيرة يُفضل أن تكون باللون الأسود.





نسقي الفستان المنقط مع اكسسوارات من نفس لون الطبعة لتحصلي على إطلالة مرتبة وأنيقة، يمكن تنسيق الفساتين التي تمزج بين اللونين الأبيض والأسود مع حقائب وصنادل باللون الأحمر أو البرغندي.









فساتين قصيرة تزيد الطول موضة الموسم



الفساتين القصيرة تزيد الطول وتنحف الجسم



تساعد الفساتين القصيرة في إظهار من ترتديها بقامة أطول لا سيما منطقة الساقين وبالتالي تبدو بجسم أنحف مما هى عليه، احرصي على إختيار الموديلات بالألوان الداكنة كالأسود والأزرق الداكن والمزينة بطبعات ناعمة غير متداخلة.





الفساتين بموديل القميص القصير Shirt dresses اعتمديها لإطلالة شبابية على الموضة تزيدك طولًا ونسقيها مع الصنادل البلاتفورم النيود وحقائب الكتف متوسطة الحجم لتتناسب مع شكل قامتك.



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فساتين طويلة V Neck موضة 2020



فستان V Neck مشجر



تبنت بعض الفاشينيستا الممتلئات صيحة الفساتين بالقبة الـ V Neck والتي تساعد في تنحيف منطقة الصدر كما تطيل منطقة الرقبة، استعيني بالفساتين الملتفة حول الجسم Wrap dresses لتخفي بروز البطن ومنطقة الخصر والأجناب الممتلئة.





نسقي هذا الستايل مع الأحذية المدببة لتحصلي على لوك أنثوي أنيق يمنحك قامة ممشوقة.

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