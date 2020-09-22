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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - يعتبر اللون الاخضر لون أنيق وجذاب يضيف لمسة حيوية لإطلالة المرأة ، وبرز بقوة على عروض أزياء 2020، سواء في الأزياء أو الحقائب والأحذية، .
شاهدي أجمل موديلات شنط خضراء 2020 من توقيع أشهر الماركات.
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شنطة بالمان Balmain
قدمت ماركة بالمان Balmain شنطة صغيرة باللون الأخضر بتصميم مربع مع حزام طويل باللون الأسود وقفل معدني باللون الذهبي.
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شنطة بوتيغا فينيتا Bottega Veneta
كما قدمت ماركة بوتيغا فينيتا Bottega Veneta شنطة أنيقة باللون الأخضر مصنوعة من الجلد وبأشرطة متداخلة.
شنطة شانيل Chanel
تصميم جذاب وراقي من شانيل Chanel، وهي شنطة جلد Flap مزودة بسلسلة ذهبية طويلة يمكن حملها باليد أو على الكتف.
شنطة فندي Fendi
أعجبتنا شنطة فندي Fendi بالحجم الكبير والتصميم العصري، حيث تتميز بدرجة حيوية من الأخضر مع يد قصيرة.
شنطة آيسبرج Iceberg
قدمت ماركة آيسبرج Iceberg شنطة كبيرة باللون الأخضر وبيد صغيرة وأخرى طويلة، وتتناسب مع الرحلات والعطلات.
شنطة تودز Tod's
تصميم عصري وأنيق يتألف من حقيبة صغيرة الحجم يتم حملها عن طريق سوار جلد أخضر حول اليد مع حافظة صغيرة تتدلى منها.
شنطة فيرساتشي Versace
قدمت ماركة فيرساتشي Versace شنطة صغيرة الحجم بدرجة فاتحة من الأخضر ومزينة بسلسلة ذهبية تحمل الحرف الأول من اسم العلامة V.
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