ترقبوا عرض كوتش المباشر لمجموعة ربيع 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - خلال أسبوع الموضة في نيويورك سيتم عرض مجموعة كوتش Coach لموسم ربيع وصيف 2021 في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر الثلاثاء 22 سبتمبر.

سيتم تقديم أحدث مجموعة إلى جانب قطع قديمة من كوتش Coach وقطع أرشيفية من مدة سبع سنوات للمدير الإبداعي Stuart Vevers بالإضافة إلى القطع الرئيسية من خريف 2020 التي تم تحديثها للموسم الجديد.

تم إنتاج "Coach Forever" عن بُعد بواسطة المصور الفوتوغرافي Juergen Teller ويرتديه سفراء وأصدقاء العلامة التجارية ، وسوف يسلط الضوء على القيم المهمة للدار ، بما في ذلك التفاؤل والحرفية والمسؤولية تجاه البيئة وأهمية المجتمع والشمولية.

الاستدامة كانت موجودة في ذهن فيفر لربيع 2021. صممت المجموعة لتستمر ، وتتميز بجلود مصبوغة بشكل طبيعي وأكياس مصنوعة من مواد معاد تدويرها. هناك أيضًا مجموعة خاصة من القطع التي صنعها الحرفيون المحليون في مدينة نيويورك ، لدعم مجتمع الموضة في مسقط رأس الدار.

