لإطلالات شبابية مريحة استوحي أزياءك من دانيا الصالح

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - دانيا الصالح، يوتيوبر سعودية تصل مشاهدات مقاطعها على اليوتيوب لأكثر من مليون مشاهد، وعلى صعيدها الشخصي تتميز دانيا باختيارات الأزياء البسيطة والمريحة المصممة بطابع كاجوال أنيق، فإن كنتِ من الفتيات مُحِبَّات الإطلالات الناعمة والبسيطة في مظهرك اليومي، فاستوحي من هذه الخيارات أفكارًا لمظهرك.



خيارات الأزياء بالألوان الحيادية



تفضل الكثيرات من الفتيات اعتماد الإطلالات البسيطة بالألوان الحيادية؛ وذلك لأنها تضيف المزيد من الأناقة والرقي على مرتديها، ومن دانيا الصالح نلهمك عدة أفكار حيث تأنقت بفستان رمادي ميدي مزين بكاروهات اللون الأبيض مع أكمام قصيرة منفوخة وحزام للخصر، وزينت دانيا هذه الإطلالة البسيطة بحذاء رياضي أبيض وتسريحة منسدلة للشعر، وفي الإطلالة الثانية أطلت دانيا ببنطال أسود واسع مع بلوزة بيضاء مزينة بقصة بسيطة وبقماش مخطط بالأسود بطريقة عصرية وجملت مظهرها بأكسسوارات بسيطة وحذاء رياضي أبيض مع تسريحة الشعر المنسدل، ولمظهر ثالث أكثر فخامة ظهرت بفستان قصير أبيض مزين بالرسوم السوداء ورفعت شعرها بأسلوب ذيل الحصان مع المكياج الناعم بتدرجات الزهري والبني، ولخيار آخر ارتدت فستانًا أبيض طويلًا مصممًا بقَصَّة ضيقة في الأعلى ومتسعة من الأسفل ومزينة بالأزرار البنية من المنتصف؛ وذلك لتمنح مظهرها زيًّا مرحًا وأنيقًا بلون حيادي.

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إطلالات الفساتين الصيفية



تعتمد الفتيات في فصل الصيف على الفساتين الخفيفة والناعمة، وعن دانيا الصالح فقد تألقت بفستان أصفر طويل وضيق مزين بخطوط بيضاء عرضية وأزرار بيضاء مع فتحة بسيطة من المنتصف لخيار أنيق ومرح مناسب لصاحبات القوام النحيل، واختارت دانيا في إطلالة أخرى فستانًا أحمر منقطًا بالأبيض ومصممًا بأسلوب طويل مزين بأزرار من المنتصف وفتحة عصرية للبطن، واعتمدت لتكمل جماله على تسريحة الويفي والحذاء البيج، ولخيار مناسب لصاحبات القوام الممشوق ظهرت دانيا بفستان أبيض طويل مخطط عرضيًّا بالأحمر والكحلي بطريقة شبابية أنيقة مناسبة للخروجات اليومية أو مع تجمعات الأهل البسيطة.



تنسيقات كاجوال أنيقة

تنسيقات كاجوال أنيقة



تُعتبر أزياء الكاجوال من أكثر القطع ارتداءً في الأساليب اليومية؛ وذلك لسهولة التحرك بها وأناقتها العالية، لذا نسقت دانيا الصالح تنورة بنفسجية قصيرة من القطن مع قميص أبيض مرسوم بالزهور الناعمة بطريقة مرحة، وتزينت ببنطال أسود واسع مع تيشيرت زهري مرسوم بالأسود بطريقة بسيطة وأنيقة، وفي الإطلالة الثالثة تجملت ببطال قطني أسود وبلوزة زهرية قصيرة مخططة عرضيًّا بالأبيض ومزينة بأزرار من المنتصف.

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