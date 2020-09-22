لسهرات شتاء 2020 أجمل تصاميم الأحذية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - موديلات أحذية سهرة شتاء 2020، جاءت أكثر كلاسيكية وفخامة، ربما تكون مختلفة ولو قليلًا عن السنوات الماضية، بسبب الطابع العام الذي شاهدناه هذه السنة، وهو ما كان واضحًا خلال عروض أزياء شتاء الموسم.

وبخصوص أحذية السهرة لشتاء 2020، قد اخترنا لكِ مجموعة من أشهر بيوت الأزياء، لتستلهمي منها أفكارًا، لإطلالاتكِ الشتوية المختلفة في المناسبات، وإليكِ التفاصيل...





الأحذية من الشرائط من Chanel



العودة للكلاسيكيات وكل ما هو عتيق، هو الأسلوب الذي تتبعه دار شانيل بالفترات الماضية، والأمر لا يقتصر على قطع الملابس المختلفة، بل كذلك الاكسسوارات كالأحذية، كالستايل المدبب للتصميم مع الشرائط، لإطلالة عتيقة، تناسب أكثر الفساتين المنفوشة والقصيرة، مع قفازات لستايل أكثر كلاسيكية.

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أحذية بوت الساق من الأورغانزا اللامعة على طريقة Alexis Mabille

أحذية بوت الساق من الأورغانزا اللامعة على طريقة Alexis Mabille





بينما اعتمدت دار أزياء Alexis Mabille، على بوت الساق المُغطي بالأورغانزا، للمسة أكثر جرأة، مع الفساتين القصيرة جدًا، ومناسب كذلك لطويلات القامة، خفيف وناعم، لهذا ربما يكون هو الخيار المثالي لفساتينكِ الفخمة المطرزة، خاصًة أن الدار اعتمدت الألوان البسيطة والمحايدة لتناسب كل الأذواق، بالإضافة إلى سهولة التنسيق.

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أحذية البلاتفورم المدببة من الأمام مع الكعب العالي من Giambattista Valli

أحذية البلاتفورم المدببة من الأمام مع الكعب العالي من Giambattista Valli





لفتنا أحذية مجموعة غامبتيستا فالي، التي اختارتهالافتة وجريئة خاصة مع كعب البلاتفورم العالي من الأمام، تناسب أكثر الصبايا قصيرات القامة، مع الفساتين المنفوشة القصيرة، والتي نتوقع أن تكون من الماركات التي تعتمدها الكثير من النجمات هذا الموسم، لبساطتها، وبالوقت نفسه لا تخلو من اللمسة الفخمة.

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بوت الساق العالي للمسة جريئة من Alexander McQueen

بوت الساق العالي للمسة جريئة من Alexander McQueen





أحببنا أن ننوع لكِ في الخيارات بتصاميم الأحذية، مثل بوت الساق الجلد الطويل من مجموعة أليسكاندر ماكوين، والتي ستشاهدي بنفسكِ كيف نسقها بكل بساطة مع الفساتين المختلفة، خاصة هذا النوع القصير من الأمام، مناسب للمرأة التي تعشق الخروج عن المألوف، لإطلالة جريئة بامتياز.

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