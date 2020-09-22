خيارات أنيقة للمحجبات من زينب العقابي بالبنطال

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - زينب العقابي، ناشطة عراقية وسفيرة لذوي الاحتياجات الخاصة بشركة أوتو-بوك الألمانية، شاركت في العديد من المؤتمرات العراقية والعربية والعالمية، ومن أهمها "تيد إكس بغداد"، لتبث الأمل في نفوس المعاقين، وأيضًا شاركت في مهرجان السلام العالمي الذي أقيم في بغداد عام 2015، وشاركت في العام ذاته بماراثون حول الإمارات العربية السبع بالتعاون مع مؤسسة الجليلة، واستمر لمدة 12 يومًا، لقطع مسافة 575 كيلومترًا، وكان عائد المارثون الخيري لصالح تأهيل الأطفال من ذوي الإعاقة. وعلى الرغم من أنها فقدت ساقها جراء تشخيص طبي خاطئ بسبب انفجار قنبلة من آثار حرب الخليج الثانية فإنها تعتمد الكثير من الخيارات للأزياء الأنيقة والشبابية المناسبة لعمرها وشخصيتها، ويمكنك -عزيزتي- أن تستوحي منها الكثير من الأفكار لـ الأزياء الكاجوال البسيطة.



تنسيقات كاجوال بالبنطلونات السوداء

تنسيقات كاجوال بالبنطلونات السوداء



تعتمد الكثيرات من الفتيات خيارات البنطال الأسود لمظهر فاخر وأنيق، ومنها نسقت زينب العقابي بنطالًا أسود طويلًا مع قميص أبيض رسمي مزين ببلوزة زهرية قصيرة، ولجأت إلى حجاب رمادي وأكسسوارات زهرية شبابية لتكمل جمال مظهرها، وفي إطلالة اخرى اختارت بنطالًا ومعطفًا من القطن الأسود مع تيشيرت وحذاء باللون الأبيض المزين بالألوان العصرية لزي بسيط مناسب للعمل والخروجات اليومية، وتأنقت في الإطلالة الثالثة ببنطال أسود وقميص أبيض طويل مع بلوزة صيفية بنية، وأكملت مظهرها بالأبيض والأسود لخيار حيادي أنيق، ولزي خريفي مميز ارتدت بنطالًا أسود وتيشيرت أبيض مزينًا بالأسود مع معطف من الجلد الأبيض لخيار أنيق وشبابي، وظهرت ببنطال أسود بسيط مع بلوزة سماوية محتشمة مزينة بزهور بنية بطريقة أنيقة مناسبة لكل المناسبات.

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خيارات زينب العقابي ببنطلونات الجينز الزرقاء

خيارات زينب العقابي ببنطلونات الجينز الزرقاء



تفضل الكثيرات من النساء خيارات بنطلونات الجينز في مظهرهن اليومي، ولخيار مريح وأنيق أطلت زينب ببنطال جينز مع تيشيرت أبيض مزين برسومات شخصية ميكي الكرتونية مع معطف وحجاب باللون الأسود، وفي إطلالة أخرى تزينت ببنطال جينز داكن مع تيشيرت أبيض مرسوم بالنجوم الخضراء ومعطف جلد أخضر لخيار فاخر ومميز، وتجملت في الإطلالة الثالثة ببنطال جينز أزرق مع قميص زيتي مزين بشراشيب اللون الزيتي بطريقة مناسبة للمشاوير البسيطة والخيارات الرسمية، وفي إطلالة أخرى تألقت ببنطال الجينز مع تيشيرت أبيض مزين برسوم كرتونية ومعطف من الجينز البرتقالي لخيار مرح وأنيق.

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