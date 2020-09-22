تغريد توجه رسالة لزوجها: "ألبس طرحة.. ومتنزلش الشارع"

علاقات و مجتمع

ردت تغريد السيد أحمد، الزوجة المتهمة بالزنا، والخيانة لمدة 11 عاما من زوجها على ادعاءاته على عائلتها.

وقالت "تغريد" في فيديو لايف بث على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن زوجها اتهم عائلتها زورا بأنها تعيش حياتها بشكل طبيعي، "بتقول أبويا وأخويا رايحين جايين عادي ومتعرفش حصل فيها إيه، أنا أمي كان عندها سرطان الثدي، وانتشر في جسمها بسبب مشكلتي معاك وبقى في الرئة والرحم كمان".

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وأكملت، "أبويا اتقهر عليا وجاله الضغط والسكر وأخويا عنده القلب وعايز دعامة، وبتقول إنهم عايشين حياتهم عادي، دول الناس اللي اتقهروا عليا عشان في مشاكل، وأنت حصل معاك إيه، أنت رحت اتجوزت تاني وخلفت تاني وعايش حياتك عادي، لو أنا خنتك مخفتش تتخان تاني ليه، أنت عارف إن كل ده مش حقيقي واتهاماتك زور".

وقالت إن زوجها عاد مرة أخرى لخطيبته الأولى، "أنت اتجوزت بنت خالك اللي كنت مخطوبين في الأول وأقنعوك إن محدش هيرضى بيك غيرها، ووالدتك جوزتهالك زي ما كانت بتحرق في دمي طول حياتك إن يا ريتها جوزتهالك، أنت اللي عايش حياتك مش أنا".

وأضافت مستنكرة، "أهلي هيفضلوا رافعين راسهم لأنهم واثقين فيا وعارفين إني معملش كدة، أنت المفروض تلبس طرحة، ومتخرجش في الشارع طالما أنا خايناك وعيالك مش من صلبك ومش شبهك، سايبني على ذمتك لحد دلوقتي ليه، أنت كدة ديوث ومش هتدخل الجنة، سايبني على ذمتك ليه بعد ما خدت حكم حبس 3 سنين".

وكان رجل اتهم زوجته بالخيانة لمدة 11 عاما، وقال إنها كانت على علاقة غير شرعية برجل آخر، طوال 5 سنوات هي مدة عمله بالخارج، وذلك خلال حديثه لأحد البرامج التلفزيوينة.

وأضاف أن زوجته أنجبت إثر تلك العلاقة الأبناء المنسوبين إليه، وأجرى لهم تحليل DNA أثبت عدم أبوته لطفلين من 3 أبناء، وحكم على الزوجة بالسجن لمدة 3 سنوات بعد اتهامها بالزنا، وإنكار النسب.