ردا على اتهامها بالخيانة.. تغريد تروي تحملها فقر زوجها: كنت بستحمى في جردل

علاقات و مجتمع

خرجت تغريد السيد أحمد في فيديو "لايف" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ترد على اتهام زوجها بـ الخيانة لمدة 11 عاما، وأقام ضدها قضية إنكار نسب، وزنا، وهي القضية التي حكم عليها فيها بالحبس 3 سنوات.

وروت تغريد في الفيديو الفترة التي عاشتها فيها في فقر مع زوجها، مشيرة إلى أنها تحاملت على نفسها كثيرا من أجله.

وقالت تغريد، "بتتمهمني إني بجيب رجالة، ده أنا استحملت أعيش معاك في بيت أهلك مكنش في حمام، وكنت حامل وعندي السل عشان لا باكل ولا بشرب، الحمام كان في طبق بطلع أرشه على السطح، والحموم كان في جردل، لو أنا ست مش كويسة استحملت كل ده معاك ليه، أنا مخدتش فلوسك إنتي اللي سرقتني، حتى الدهب أخدته وقلتلي أتسرقت".

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وأضافت، "كنت بتعاشر ناس هناك وتيجي تمرضني وتيجي عيان ومكنتش فاهمة، أنت خاين عشان كدة فاكرني خاينة، إزاي تقبل تقول الكلام ده على عيالك، مفيش أب بيرمي العيال غير لما تكون مش راجل، ربنا ينتقم منك زي ما خربت بيتي وبيت عيالي وبيتك أنت كمان، ورحت أسست بيت تاني، عياطك ده تمثيل أنت راجل مش طبيعي".

وأكملت، "أنا مش فاهمة اللي بتعمله ده بتعمله إزاي، أنت راجل بتصلي إزاي تطلع كدة أنت بتمثل، ربنا هيسترني عشان العيال دي غلابة ملهمش حد غيري، حتى لو أنا غلط وأنت غلط العيال ملهمش ذنب، رحت زورت الشهادات DNA، من صحابك في الطب الشرعي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك".

وكان رجل اتهم زوجته بالخيانة لمدة 11 عاما، وقال إنها كانت على علاقة غير شرعية برجل آخر، طوال 5 سنوات هي مدة عمله بالخارج، وذلك خلال حديثه لأحد البرامج التلفزيوينة.

وأضاف أن زوجته أنجبت إثر تلك العلاقة الأبناء المنسوبين إليه، وأجرى لهم تحليل DNA أثبت عدم أبوته لطفلين من 3 أبناء، وحكم على الزوجة بالسجن لمدة 3 سنوات بعد اتهامها بالزنا، وإنكار النسب.