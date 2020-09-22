المتهمة بخيانة زوجها: مكنش بيصرف عليا.. مسحت السلالم عشان عيالي

علاقات و مجتمع

قالت تغريد السيد، الزوجة المتهمة بخيانة شريك حياتها لمدة 11 عاما، والذي أقام ضدها قضية زنا، وإنكار نسب طفليه الصغار، إنها اضطرت لمسح السلالم لتنفق على أطفالها، وأنكرت إرساله مبلغ مالي 5 آلاف جنيه كل شهر، "بتقول إنك بتصرف عليا 5 آلاف جنيه ف الشهر وكسوة صيفي وشتوي لا أنت بتبعت 2500 منهم 800 إيجار و500 حضانة والباقي علاج، لو باخد المبلغ ده بجيب لبن مدعم لابني ليه واقف بالساعات عشانه".

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وأكملت حديثها، "أنا بقضي 15 و16 يوم عند بابا أكل وشرب إزاي بتقول مش لاقي تاكل وأنت بتشتغل في فندق وفطار وغدا وعشا وتقول بتحرم نفسك عشان العيال وأنت مبتصرفش عليهم، وبتدي العيل جنيه واحد مصروفه في المدرسة".

وقالت تغريد إنها اضطرت للعمل كي تصرف على أبنائها، "أنت عارف أنا عشان أثبت إني بـ100 راجل بمسح سلالم وبمسح سجاد عشان عيالي بعد ما كان بابا مدلعني في بيتي، أنا هصرف على عيالي مش مهم مدارس ولبس المهم إنهم يبقوا معايا في حضني وأنت عايز ترميهم".

وكان رجل اتهم زوجته بالخيانة لمدة 11 عاما، وقال إنها كانت على علاقة غير شرعية برجل آخر، طوال 5 سنوات هي مدة عمله بالخارج، وذلك خلال حديثه لأحد البرامج التليفزيونية.

وأضاف أن زوجته أنجبت إثر تلك العلاقة الأبناء المنسوبين إليه، وأجرى لهم تحليل DNA أثبت عدم أبوته لطفلين من 3 أبناء، وحكم على الزوجة بالسجن لمدة 3 سنوات بعد اتهامها بالزنا، وإنكار النسب.