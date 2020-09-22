عمر كمال عن خضوعه لعملية تجميل: عندي تجاعيد (فيديو)

هو

مقطع فيديو مصور، ظهر خلاله مطربا المهرجانات الشعبية حسن شاكوش وعمر كمال، من داخل أحد مراكز التجميل أثناء تواجدهما بتونس.

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بدأ عمر كمال الفيديو، مرددًا مقطع من أغنيته الأخيرة "لغبطيطا"، "أسامينا على الخريطة معروف مين التقال"، أثناء قيامه بوضع ماسك على بشرته، وهو الأمر الذي جعل متابعيه يعتقدون بأنه هو وحسن شاكوش يخضعان لعمليات تجميل.

وكشف عمر كمال، سر خضوعه لعملية تجميل الذي قام به، هو وحسن شاكوش، أثناء استضافته في برنامج"ET بالعربي"، "أنا مش بنفخ شفايفي يعني، عملت حقن بلازما زي أي حد، كان عندي تجاعيد وعملتها، قالولي في خطوط عندك في الوش ومحتاجة جراحة".

يذكر أن آخر أعمال عمر كمال، هو مهرجان "هنعمل لغبطيطا"، مع المطرب الشعبي حسن شاكوش، وطرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من توزيع إسلام ساسو، ومن كلمات إسلام المصري، وتصميم عبد الله باندا.