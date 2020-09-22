المتهمة بالخيانة لزوجها: خليت صاحبك يكلمني.. أنت مش راجل

علاقات و مجتمع

روت تغريد السيد أحمد، تفاصيل اتهام زوجها لها بالخيانة، وفضحت أسرار حدثت بينهما، وذلك في فيديو لايف بث عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت تغريد إن زوجها تاجر في المخدرات لمدة 3 أشهر، وكان يغار عليها من أبيها وظن أنه تجمعها به علاقة غير شرعية.

ودافعت الزوجة عن اتهامها بالخيانة، بأن زوجها جعل مديره الذي أرسله للعمل في أحد الفنادق الكبرى بقطر، يحادثها في الهاتف حول أسرار غرف نوم الزوجين، "أنت مش راجل خليت مديرك يكلمني يقولي جوزك مش عارف أنا بكلمك في إيه بس روقي الجو، أروق الجو إيه، اللي يخلي واحد صاحبه يكلم مراته في حاجة زي كدة يبقى مش راجل، إزاي تيجي تصالحني من عند أبويا وأنت رافع قضية زنا".

وأكملت، "عشان تتبرأ من عيالك بتعمل تحاليل ليه أنت مزور، زورت الـDNA وهتكت عرضي، مطلبتش للمتهم تحليل طالما هو راجل واحد اللي كنت بخونك معاه، لأنك عارف أنهم عيالك، وللأسف مفيش حد بيفرط في عياله زيك واللي يثبت الزنا تلبس صور وفيديوهات ومفيش الكلام ده عندي كل ده مش موجود".

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وأردفت "أنا بتقول عليا شمال، وبسرقك، أنا عمري ما أخدت منك جنيه، وكنت بتبعتلي 500 ألف مجيش جنبهم، أنا مرحتش اشتريت بيت وقلت أنت مسافر عشاني وعشان عيالي، أنا بتكسف أقولك هات أي حاجة، أنا اللي تعبت وعانيت وحملت وولدت واتمرمط بـ 3 عيال، عمري ما سبت حد عيان ولا أنا ولا أهلي، أنت بتمد في طغيانك وربنا سايبك ولما تفوق مش هتلاقي حد يغيثك".

وكان رجل اتهم زوجته بالخيانة لمدة 11 عاما، وقال إنها كانت على علاقة غير شرعية برجل آخر، طوال 5 سنوات هي مدة عمله بالخارج، وذلك خلال حديثه لأحد البرامج التلفزيوينة.

وأضاف أن زوجته أنجبت إثر تلك العلاقة الأبناء المنسوبين إليه، وأجرى لهم تحليل DNA أثبت عدم أبوته لطفلين من 3 أبناء، وحكم على الزوجة بالسجن لمدة 3 سنوات بعد اتهامها بالزنا، وإنكار النسب.