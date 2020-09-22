صور.. الجاذبية عنوان موضة إكسسوارات الملابس هذا الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تمثل الجاذبية عنوان موضة إكسسوارات الملابس هذا الخريف؛ حيث تخطف الإكسسوارات الأنظار إليها من خلال حجمها الكبير كالحزام العريض أو أشكالها المتفردة مثل الحقيبة، التي تتخذ شكل الكاسيت والقبعة، التي تتخذ شكل الدلو.

حزام عريض

قالت خبيرة الموضة الألمانية زيمونا راينر إن الحزام يعد نجم موضة الإكسسوارات هذا الموسم، موضحة أنه يأتي بتصميم عريض على غرار موضة التسعينيات من القرن الماضي.

وأضافت راينر أن الحزام العريض يتم تنسيقه مع البليزر أو الفستان الطويل، الذي يصل طوله إلى منتصف الساق.

قبعة على شكل الدلو

ومن جانبها أشارت خبيرة الموضة الألمانية أندريا لاكيبيرج إلى أن القبعة تعود بقوة هذا الموسم، خاصة قبعة الصيادين "Bucket hat"، التي تتخذ شكل الدلو.

كما يشهد هذا الموسم رواجا كبيرا لقبعة البيريه، التي تمتاز بشكلها المستدير التقليدي، وكذلك قبعة "فيدورا"، التي تمتاز بثنية على قمتها.

الحقيبة الكاسيت

وأشار راينر إلى أن الحقيبة الكاسيت تتربع على عرش موضة حقائب اليد، وهي كما يتضح من اسمها تتخذ شكل الكاسيت، الذي يمتاز بالحواف. ومن الموديلات الرائجة أيضا حقيبة الظهر وحقيبة الحزام.

وتتألق حقائب اليد هذا الموسم بمظهر جلد التمساح أو مظهر الطلاء اللامع، بينما تضفي بعض الموديلات لمسة رقة وأنوثة على المظهر من خلال خامة النايلون أو الجلد الأملس.