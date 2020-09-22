نوع بشرتك يحدد الماسك المناسب

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أكدت بوابة الجمال "هاوت.دي" على ضرورة اختيار الماسك بناء على نوع البشرة، وذلك لمواجهة عيوبها على أفضل نحو.

وأوضحت البوابة الألمانية أن البشرة العادية لا تحتاج سوى ماسكات العناية والترطيب العادية؛ حيث تشع بشرتها نضارة وحيوية وتتخذ اللون الوردي بفضل سريان الدم بها على نحو جيد.

وتحتاج البشرة الدهنية غير النقية إلى الماسكات، التي تنقي البشرة وتعمل على تضييق المسام، والتي يندرج من بينها ماسك الطين وكذلك ماسكات تنظيف البشرة وماسكات الجل.

وتحتاج البشرة الجافة إلى نوعية خاصة من ماسكات الترطيب والماسكات المخصصة لإنعاش البشرة وتغذيتها، وذلك نظرا لأن البشرة الجافة تعاني من الشد وظهور قشور في بعض مواضعها.

وبالنسبة للمرأة ذات البشرة المختلطة، فإنه ينبغي عليها استخدام الماسكات المخصصة للبشرة الدهنية، ولكن في منطقة "T" فقط، والتي تتألف من الجبين والأنف والذقن. ولمواجهة أجزاء البشرة المصابة بالجفاف ينبغي استخدام الماسكات المخصصة للبشرة الجافة.

أما بشرة المرأة المتقدمة في العمر فعادة ما تميل للجفاف وظهور التجاعيد ومواضع الاحمرار، ما يُفقدها جمالها وشبابها بالطبع. وفي هذه الحالة ينبغي استعمال الماسكات المخصصة لإعادة بناء وتجديد البشرة وكذلك المحتوية على كمية كبيرة من المواد الغنية بالعناصر الغذائية والمعادن.