المتهمة بخيانة زوجها 11 عاما ترد عليه: عيالك من صلبك

علاقات و مجتمع

ردت تغريد السيد محمد، الزوجة التي اتهمها زوجها بالزنا وخيانته لمدة 11 عاما، ومطالبته بتحليل DNA لأبنائه ليثبت أنهم ليسوا من صلبه، وذلك في فيديو "لايف" انتشر بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت تغريد الزوجة الهاربة من حكم حبس 3 سنوات بسبب القضية التي أقامها الزوج، في ردها على زوجها، ساردة قصة الحب التي جمعتهما معا من قبل، "الـ3 أولاد دول ولادك، أنا اتخطبتله عن حب واتجوزته عن حب وبابا كان رافض واتمسكت بيه كنت معجبة بشخصيته وأدبه وأخلاقه وربنا كرمنا بسلمى أول مولودة وبعد كدة أدم وأيتن".

وأكملت حديثها، "هو سافر وقعد 5 سنين برا البلد في قطر كان شغال في فندق وراحلته رسالة أن الست بتاعتك بتخونك، وشك أن الأولاد مش أولاده وعملهم DNA وثبت أن العيال مش ولاده، طيب إزاي يعني لما دول مش أولادك أمال ولاد مين".

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وأكملت مدافعة عن نفسها، "لما هو عمل تحليل للاتنين الصغيرين أنا طلبت تحليل للتالتة ورحت للطب الشرعي بنفسي، أطلب تحليل للبنت الكبيرة، لو مش بحبك هكمل معاك لهي ما كنت سيبتك ومشيت مشي بطال".

واستنكرت إقامة زوجها دعوى قضائية ضدها بقولها، "عملت قضية وتحليل للعيال لأنهم جم في غربتك وسفرك، لا الـ3 ولاد ولادك غصب عن عينك، الست اللي مش كويسة عندها 100 وسيلة عشان متخلفش من الراجل اللي ماشية معاه".

واتهمت زوجها بأنه يريد التخلص من أطفاله، "أنت بترمي عيالك في التراب والزبالة عشان خايف يبقوا شبهي، طب ليه كل ما تروح مكان بتعيط، أنت بتعيط من قهرتك على عيالك أنت دموعك كدابة لأن أنت عارف أن دول ولادك وبتعيط عشان بتسيبهم".

وكان رجل اتهم زوجته بالخيانة لمدة 11 عاما، وقال إنها كانت على علاقة غير شرعية برجل آخر، طوال 5 سنوات هي مدة عمله بالخارج، وذلك خلال حديثه لأحد البرامج التلفزيوينة.

وأضاف أن زوجته أنجبت إثر تلك العلاقة الأبناء المنسوبين إليه، وأجرى لهم تحليل DNA أثبت عدم أبوته لطفلين من 3 أبناء، وحكم على الزوجة بالسجن لمدة 3 سنوات بعد اتهامها بالزنا، وإنكار النسب.