- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
لايف ستايل
حرصت الفنانات المشاركات في حفل توزيع جوائز إيمي بالولايات المتحدة الأمريكية، على الظهور بمظهر لائق على الرغم من أنها كانت عن بعد بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.
وارتدت الفنانات ملابس من ماركات عالمية، مثل فالنتينو، وبرادا، وديور، وغيرها، وتنوعت الفساتين كذلك بين القصير والطويل.
تميزت الفساتين بأنها متنوعة، ولكن لم تكون سواريه تماما، فقد حاولت الفنانات ألا تظهر بمظهر يبدو أكثر
واختارت لافيرن كوكس أن ترتدي فستانا له طابع فرعوني، كما تميزت الفساتين بكونها أوفشلودرز، ولها فتحة هوليوود.
يذكر أنه أقيم أمس حفل "ايمي" لعام 2020 بدورته الـ72، وكان الحفل افتراضيا بدون جمهور بسبب الإجراءات الوقائية بسبب انتشار فيروس كورونا، والحفل من تقديم المذيع الأمريكي جيمي كيميل.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلالات الفنانات في حفل توزيع جوائز إيمي (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.