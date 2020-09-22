إطلالات الفنانات في حفل توزيع جوائز إيمي (صور)

لايف ستايل

حرصت الفنانات المشاركات في حفل توزيع جوائز إيمي بالولايات المتحدة الأمريكية، على الظهور بمظهر لائق على الرغم من أنها كانت عن بعد بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وارتدت الفنانات ملابس من ماركات عالمية، مثل فالنتينو، وبرادا، وديور، وغيرها، وتنوعت الفساتين كذلك بين القصير والطويل.

تميزت الفساتين بأنها متنوعة، ولكن لم تكون سواريه تماما، فقد حاولت الفنانات ألا تظهر بمظهر يبدو أكثر

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واختارت لافيرن كوكس أن ترتدي فستانا له طابع فرعوني، كما تميزت الفساتين بكونها أوفشلودرز، ولها فتحة هوليوود.

يذكر أنه أقيم أمس حفل "ايمي" لعام 2020 بدورته الـ72، وكان الحفل افتراضيا بدون جمهور بسبب الإجراءات الوقائية بسبب انتشار فيروس كورونا، والحفل من تقديم المذيع الأمريكي جيمي كيميل.