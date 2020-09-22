احذر.. "تشميع الأذن" يسبب مخاطر صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

وضع ورقة ملفوفة بشكل مخروطي داخل الأذن لتسحب الشمع المتراكم داخلها، هل هذا الفعل آمن بالنسبة للأذن؟ الجواب لا، بل هو أسلوب خطير حسب الدراسات العلمية.

يطلق على هذه العملية اسم "تشميع الأذن"، وهو أسلوب يتضمن وضع شمعة مخروطية مضيئة داخل قناة الأذن وقد يتسبب في إصابة خطيرة، وفق ما نقلت صحيفة "البيان" الإماراتية.

وأظهر بحث علمي أن تشميع الأذن غير فعال في إزالة شمع الأذن، كما أنه ليس فعالاً لأي حالات مرضية أخرى.

وفي حقيقة الأمر، قد يتسبب هذا الأسلوب في دفع شمع الأذن بشكل أعمق داخل قناة الأذن.

وقد يؤدي تشميع الأذن أيضاً إلى:

- حدوث ترسبات من الشمع داخل قناة الأذن.

- حدوث حروق في الوجه والشعر وفروة الرأس وقناة الأذن وطبلة الأذن والأذن الوسطى.

- انثقاب طبلة الأذن.

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