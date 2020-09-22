8 حقائق عن برج الميزان: مش بيخون مراته والحب رقم واحد عنده

علاقات و مجتمع

يتأثر بعض الأشخاص بالأبراج الفلكية التي ينتمون إليها، لذلك تؤثر على قراراتهم أو صفاتهم الشخصية، وفي هذه الفترة بداية من 23 سبتمبر حتى 23 أكتوبر، هي مدة برج الميزان.

وبالتزامن مع مواليد برج الميزان، تحدثت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، عن صفات وحقائق حول هذا البرج.

صفة أساسية

عادل

الألوان

تناسب الألوان الهادئة، مواليد برج الميزان، لكنهم يفضلون اللون الأزرق بدرجاته بداية من اللبني إلى الكحلي، وأيضًا لون البينك الفاتح.

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لما يحب

من الأبراج التي تعشق بشدة ويترك نفسه لهواه، فالحب لديه رقم واحد في حياته ويبتعد عن العقلانية ويفكر في الارتباط الجاد.

لو في مشكلة

يبحث دائمًا عن الكمال والطرق الصحيحة في حل مشاكله، لذلك البعض يصفه بالبطيء إلا أنه لديه تخطيط جيد يجعله قادرًا على حل الأمور.

لو زعلته

الصراحة بالانتقام من الشخص الذي أغضبه حيث يخبره بنية رد الأذى "أنا هأذيك على فكرة".

في التسامح

يتصف أصحاب الميزان بالتسامح الشديد مع الشخص المسيء، غير أنهم يلتمسون الكثير من الأعذار، لكن إذا تكرر الخطأ أكثر من مرة يبتعدون عن الشخص.

في خيانة الرجل لزوجته

يحب رجل الميزان السيدات الجميلات، فإذا كانت زوجته جميلة الشكل وتشاركه اهتماماته لم يفكر في خيانتها.

في تعامله مع أولاده

يتسم رجل الميزان بالنظام، لذلك يهتم بتصرفات أولاده بشكل لائق وتفاصيلهم، ويعلم أولاده القراءة.