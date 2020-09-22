طريقة عمل طاجن لحمة بالطماطم في المنزل

طاجن لحمة بالطماطم من الوجبات ذات الشعبية الكبيرة، وسط بحث ربات البيوت عن "الوصفة الأصلية" لإعداده في المنزل. وفيما يلي شرح لكيفية عمل طاجن لحمة بالطماطم، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقمة برنامج "على قد الإيد" على قناة "سي بي سي سفرة". مقادير طاجن لحمة بالطماطم - لحمة ضاني - طماطم مبشورة - بصل - ثوم - زبادي - فلفل رومي - خل Advertisements - ملح - فلفل أسود - زيت طريقة تحضير طاجن لحمة بالطماطم - خلط اللحمة بالخل، وتركها لفترة زمنية قليلة دون وضع أي إضافات. - وضع اللحمة في صينية فرن على ورق المونيوم. - تشويح البصل باستحدام الزيت، مع وضع ملح وفلفل وبهارات. - إضافة الثوم والفلفل الأخضر على البصل. - إضافة عصير الطماطم على الخليط على النار، وتركه حتى يغلي. - وضع عبوة الزبادي على اللحمة في الصينية، مع إضافة خليط البصل، ثم إدخال الصينية الفرن.

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