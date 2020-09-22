كتب: هن - 02:54 ص | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

يعتبر القرنبيط غني بالعناصر المفيدة للجسم لاحتواءه على فيتامين ك المساعد لتقوية العظام، لذلك تقدم "هُن" طريقة تحضير سلطة القرنبيط بالثوم. مقادير سلطة القرنبيط بالثوم رأس قرنبيط مفروم متوسط الحجم ربع كوب مرق دجاج ملعقتان كبيرتان من الجبنة الإيطالية المبشورة (جبنة "البارميزان") ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر Advertisements ملعقة كبيرة لبن يوناني خالي الدسم فص ثوم مهروس ناعماً فلفل أسود مطحون طازج ملح روزماري طازج مفروم للتزيّين طريقة تحضير سلطة القرنبيط بالثوم ضعوا القرنبيط في إناء من الماء المغلي وضيفوا رشة ملح، واطهوه تماماً لمدة 10 دقائق حتى يصبح طرياً جدا. صفّوا القرنبيط جيداً وجففوه بالمناشف الورقية وضعوه في الخلاط الكهربائي، وضيفوا مرقة الدجاج والجبنة وزيت الزيتون واللبن والثوم، واخفقوه جيداً حتى يصبح المزيج ناعماً. ضيفوا رشة ملح وفلفل أسود وإكليل الجبل المفروم وقدموا الطبق وبالهنا والشفا.

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