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لايف ستايل
بالتزامن مع عودة الموسم الدراسي الجديد 2020، استعادت الفنانة سولاف فواخرجي، ذكرياتها مع صديقاتها في المدرسة، ونشرت صورة قديمة لها.
وظهرت الفنانة سولاف فواخرجي، وسط رفيقاتها وشاركت بتلك الصورة عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتبت سولاف في تعليقها على الصورة، "صورة أول مرة بشوفها من أيام البكالوريا، أحلى رفقات، فرقتنا الأيام بس الذكريات الحلوة حاضرة بالقلب ورفقة المدرسة ما بتنسى".
وأكملت متذكرة أسماء صديقاتها، "من اليمين، ميريانا ميليكيان ولينا شعبان وأنا، وميرڤت حرب وهلا شيخ موس وربا عاليسار، شكرا ميرڤت على المفاجأة الحلوة أحلى ميرو بالعالم، اشتقتلك".
وتفاعل جمهور سولاف معها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها، "من ابتسامتك عرفتك"، و"أنتي مين مش باينة"، و"جميلة من صغرك".
وتحرص سولاف فواخرجي دوما على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصور ولقطات من حياتها اليومية، وكذلك مشاركتها في الفعاليات الفنية المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر سولاف فواخرجي بصورة مع صديقاتها أيام المدرسة: "اشتقتلكن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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