"الكافيين يقضي عليها".. 5 خرافات عن طرق التخلص من دهون البطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي: يرغب بعض الأشخاص في الحصول على بطن مسطحة، خالية من الدهون، مما يدفعهم لاتباع بعض الطرق التي يعتقدون بفعاليتها في تحقيق ذلك الهدف، إلا أن الأمر يتطلب اتباع نمط حياة صحي لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

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