بعد انقطاع الطمث.. افحصي الكوليسترول بانتظام

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوصت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء بإجراء فحوصات منتظمة لنسب الكوليسترول بالدم في مرحلة انقطاع الطمث (سن اليأس)، وذلك للوقاية من أمراض القلب كالأزمات القلبية.

وأوضحت الرابطة أنه ينبغي على المُسنّات القيام بهذه الفحوصات بدءا من عمر 55 عاما بصفة خاصة؛ حيث ترتفع لديهن اعتبارا من هذا السن نسبة الكوليسترول الضار، الذي يمكن أن يترسب في الأوعية الدموية، مما يرفع خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

ويمكن محاربة ارتفاع الكوليسترول من خلال اتباع نظام غذائي صحي يقوم على الخضروات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة مع الابتعاد عن الدهون والحلويات، إلى جانب المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.

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