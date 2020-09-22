كتب: هن - 12:18 ص | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

"التشيكن رانش" هي بيتزا فريدة من نوعها، تتميز بصلصة الرانش الشهيرة، المضاف إليها قطع الدجاج، يقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل بيتزا تشيكن رانش مثل المطاعم. المقادير: 2 كوب صدور دجاج مسلوقة ومقطعة شرائح. 2 كوب دقيق. 1/2 كوب صلصة طماطم. كوب جبنة موتزريلا. كوب جبنة شيدر. كوب زيتون أسود مقطع. كوب صلصة رانش جاهزة. ملعقة كبيرة خميرة فورية. 1/2 كوب زيت زيتون. ملعقة كبيرة سكر. ملعقة صغيرة ملح. ملعقة كبيرة بودرة ثوم. Advertisements ماء دافئ حسب الحاجة. طريقة عمل بيتزا تشيكن رانش ينخل الدقيق في وعاء كبير. يوضع الدقيق داخل العجانة مع الخميرة والزيت والسكر والملح وبودرة الثوم والماء الدفئ. يعجن الخليط جيدا لمدة عشر دقائق حتى تصبح عجينة لينة. توضع العجينة في وعاء كبير وتغطى بكيس من النيلون. تترك لمدة ساعة كي تتخمر وترتاح. تخلط صلصة الطماطم وصلصة الرانش، وقطع الدجاج في وعاء ويقلب وتترك جانبا. يفرد العجين بالنشابة، ويوضع في صينية فرن مدهونة بالقليل من زيت الزيتون. تثقب العجين بشوكة. تفرد صلصة الرانش والطماطم وقطع الدجاج المسلوقة. يضاف الزيتون الأسود ثم ترش عليها جبنة الموزريلا والشيدر وتترك خمس دقائق ترتاح. تدخل الصينية إلى الفرن لمدة ربع إلى ثلث ساعة تقريبًا. تخرج البيتزا وتقدم ساخنة مع صوص الرانش.

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