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علاقات و مجتمع
شاركت الفنانة إيمي سمير غانم جمهورها ومتابعيها بصور جديدة، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وتميز أحدث ظهور لإيمي سمير غانم بأنه لوك غريب، حيث ارتدت بيجامة، وملابس غير متناسقة، ووضعت في شعرها المشابك، كجزء من شخصية تؤديها.
ووصف جمهور إيمي سمير غانم الإطلالة بأنها "تسريحة الغسيل"، حيث نشرت إيمي الصور منذ كانت غير متناسقة، وحتى أصبحت تشبه ملكات الرومان.
وكان من بين التعليقات على الصور، "أخف دم وعسولة ما شاء الله كان أحلى إعلان"، و"قمر"، و"ملكة"، و"دمك شربااات".
وتحرص إيمي على مشاركة جمهورها ومتابعيها دوما بصور ولقطات ومقاطع مصورة من حياتها اليومية، ومشاركاتها في الأعمال الفنية المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر إيمي سمير غانم في أحدث ظهور بالمشابك والبيجامة.. ومتابعون: "أخف دم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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