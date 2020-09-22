الامارات | مريم حسين: لم أتعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية ولن أكرر الخطأ

شكرا لقرائتكم خبر عن مريم حسين: لم أتعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية ولن أكرر الخطأ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الفنانة مريم حسين أنها لم تتعمد تنظيم أي حفلات لعيد ميلادها، مؤكدة احترامها التام لإجراءات شرطة دبي، التي استدعتها لسؤالها بشأن فيديو وصور ظهرت فيها بمطعمين، مع عدد من الأشخاص، دون التزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.

وأضافت، لـ«الإمارات اليوم»، في أول تعليق بعد خبر القبض عليها، أنها لم تتعمد خرق الإجراءات الاحترازية، والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لافتة إلى أنها توجهت إلى أحد المطاعم للعشاء مع أمها وابنة خالتها وصديقة لها قادمة من إمارة أبوظبي ومساعدتها، دون ترتيب لعيد ميلاد أو أي احتفالية، لكن جاملتها إدارة المطعم بتقديم تورتة، وحينما رآها رواد المطعم أقبلوا لالتقاط الصور التذكارية معها. وأشارت إلى أنها تدرك صرامة الإجراءات المتخذة حيال المخالفين، التي طالت منظمي أعراس، لذا لا يمكن أن تنتهك هذه التدابير لمجرد الاحتفال بعيد ميلادها، لافتة إلى أنها ربما أخطأت بالسماح لمعجبيها بالاقتراب أكثر من اللازم لالتقاط الصور التذكارية، لكنها شعرت بالحرج من الرفض، ولن تكرر ذلك على الإطلاق.

وأكدت أنها ذكرت ما حدث حرفياً في محضر الاستدلال بشرطة دبي، وطالبت شخصياً بالرجوع إلى كاميرات المراقبة، للتأكد من صدق أقوالها، مشيرة إلى أنها لم تنظم أو تطلب الاحتفال بعيد ميلادها، لكنها كانت مجاملة من المطعم. وأوضحت مريم حسين أن الإجراءات المتخذة من الدولة بشكل عام، وشرطة دبي بشكل خاص، لحماية أفراد المجتمع من خطر الإصابة بفيروس «كوفيد-19»، معربة عن احترامها التام للإجراءات والقوانين.

وقال وكيل الفنانة مريم حسين، المحامي محمد النجار، إنه تلقى اتصالاً من شرطة دبي، باعتباره وكيلها لاستدعائها إلى مركز الشرطة المختص، وتم استجوابها على مدار ثلاث ساعات بكل رقي واحترام، ومراجعة الصور والفيديوهات وتسجيلات كاميرات المراقبة، لافتاً إلى أنها قدمت ما يثبت عدم تنظيم أو ترتيب أي حفلات بشكل مسبق، وكل ما حدث كان عفوياً. وأكد النجار أن شرطة دبي تتعامل مع الجميع على السواء، فيما يتعلق بإجراءات الوقاية من فيروس كوورنا، لأن الظروف الحالية تفرض على الجميع الالتزام.

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وكانت القيادة العامة لشرطة دبي استدعت الفنانة لسؤالها حول تنظيم حفلين لعيد ميلادها في مطعمين مختلفين في الإمارة، بحضور عدد من الأشخاص، مخالفةً بذلك القرار الصادر من النائب العام لدولة الإمارات، بشأن لائحة ضبط المخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، العميد جمال سالم الجلاف، إنه تم القبض على الفنانة، بعد نشرها فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات»، تحتفل فيه بعيد ميلادها بحضور معارفها، دون التزام بالتباعد الجسدي، أو ارتداء الكمامات، وبمخالفة صريحة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا. وأكد أن القيادة العامة لشرطة دبي لا تتهاون، أبداً، مع كل من يُخالف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بهدف حماية أفراد المجتمع من الإصابة بالمرض، أو التسبب في انتشاره.

• أخطأت بالسماح لمعجبين بالاقتراب أكثر من اللازم.

• شرطة دبي لا تتهاون مع من يُخالف الإجراءات الاحترازية.

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