الامارات | «سفاري دبي بارك»: نلتقي 5 أكتوبر في تجربة ترفيهية فريدة

شكرا لقرائتكم خبر عن «سفاري دبي بارك»: نلتقي 5 أكتوبر في تجربة ترفيهية فريدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية دبي أن «سفاري دبي بارك» تستعد لاستقبال زوارها بدءاً من الخامس من أكتوبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التطوير الشاملة التي خضعت لها العديد من المرافق الداخلية للوجهة المتميزة التي تُعد من نقاط الجذب السياحية والترفيهية المهمة في دبي، بما تقدمه للزائرين على مساحة كبيرة، تصل إلى 119 هكتاراً، من فرص للاستمتاع بأفضل الأوقات بين مظاهر الحياة البرية من مختلف البيئات العالمية، وما توفره من تجارب تفاعلية ومجموعة واسعة من البرامج الترفيهية والتعليمية، إضافة إلى فعاليات جديدة تم تصميها لتتناسب مع مختلف الأعمار.

تأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة دبي تطوير بنيتها التحتية بأسلوب يخدم المجتمع، ويحقق له السعادة، ويضمن لأفراده أفضل الخيارات الترفيهية بمجموعة متنوعة من الخدمات والمرافق التي تلبي احتياجات المواطن والمقيم والزائر على حد سواء، وتلاقي تطلعات الجميع بأسلوب يؤكد مكانة دبي كمدينة عالمية، وكإحدى الوجهات السياحية المفضلة للسياحة الداخلية أو الخارجية.

إضافات

أدخلت «بلدية دبي» العديد من الإضافات التي تهدف بالدرجة الأولى لتحقيق راحة الزوار منذ دخولهم إلى الحديقة وحتى انتهاء برنامجهم اليومي، بما في ذلك تسهيل وصولهم إلى مختلف مواقع الحديقة، والاستمتاع بخدماتها ومعالمها. كما تم تطوير مسارات السير الخاصة بالزوار داخل الحديقة حتى يتمكنوا من استكشاف جميع مناطقها بكل سهولة ويسر، إضافة إلى ما تقدمه «سفاري دبي بارك» من خدمات ومرافق تناسب الجميع، وتراعي بشكل خاص أصحاب الهمم.

ومن أجل تجربة متكاملة تضمن توفير كل متطلبات الزائر، توفر الحديقة مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي العالمية والمحلية، ومحال لبيع الهدايا التذكارية، وأماكن مخصصة لاستقبال طلبة المدارس، إضافة إلى خدمة القطارات والسيارات الكهربائية، والدراجات الهوائية والمركبات الصديقة للبيئة، من أجل تنقل سهل وآمن بين أرجاء الحديقة التي توفر أيضاً لزوارها خدمة الإنترنت اللاسلكية المجانية في كل أركانها.

قيمة مضافة

وقال مدير عام بلدية دبي، المهندس داوود الهاجري: «نعمل في ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمواصلة العمل على تحقيق إنجازات تخدم المجتمع، وتسهم في تأكيد مكانة دبي بين أهم مدن العالم المُفضلة للعيش والعمل والزيارة، وذلك في إطار الأهداف الاستراتيجية للإمارة، وكذلك رؤية دولة الإمارات لتكون من أفضل دول العالم على كل المستويات، ومن هذا المنطلق تواصل بلدية دبي العمل على تطوير وتحسين ورفع كفاءة جميع المرافق والقطاعات الخدمية التابعة لها، بما يلبي كل متطلبات وتطلعات المواطن والمقيم وكذلك الزائر على حد سواء».

وأضاف: «يأتي فتح (سفاري دبي بارك) أمام الزوار في إطار خطط التطوير الشاملة التي تقوم بها البلدية بهدف تحقيق أعلى استفادة ممكنة للمجتمع من المرافق التي تديرها، فيما تحرص البلدية على تأكيد الالتزام التام من قِبَل العاملين في تلك المواقع أو زوارها بتطبيق الإجراءات الوقائية المعمول بها لمواجهة فيروس كورونا المستجد».

بيئات متنوعة

وأوضح الهاجري قائلاً: «تُعد (سفاري دبي بارك) من المرافق والمشروعات المتميزة في دبي بشكل خاص ودولة الإمارات بصفة عامة، بما تضمه من بيئات متنوعة، تمت تهيئتها وفق أفضل المعايير لتتناغم مع البيئات الأصلية لحيوانات الحديقة التي يصل عددها إلى 3000 حيوان، تم جلبها من جميع أنحاء العالم».

القرية الإفريقية

تحتل القرية الإفريقية مكانة خاصة بين قرى ومناطق «سفاري دبي بارك»، سواء من حيث الحجم أو الفعاليات المتنوعة التي تمتد على مساحة 12 هكتاراً. وتتميز منشآتها بالطراز الإفريقي في جميع أبنيتها بألوانها الزاهية، بحيث يشعر الزوار وكأنهم في قلب القارة السمراء. وتنقسم القرية إلى منطقتين رئيسيتين، هما السافانا الإفريقية، وغابات إفريقيا المطيرة.

الصحراء العربية

تم تصميم منطقة السفاري العربية المستوحى من الصحارة الشاسعة في غرب آسيا، لتكون موطناً لأنواع كثيرة من الحيوانات، لاسيما تلك التي تشتهر بها شبه الجزيرة العربية، والتي يمكن للزوار استكشافها عبر جولة في مركبة مكشوفة مع مرشد صوتي يطلعهم على معلومات عن الصحراء العربية، وأكثر الحيوانات شهرة في الصحراء المحلية، والبرامج الحالية لحماية أهمها، وإكثار ما هو مهدد منها بالانقراض. وتبلغ مساحة جولة السفاري العربية ثمانية هكتارات، وتتوزع فيها الحيوانات على أساس التضاريس الجغرافية في المنطقة العربية، ضمن ثلاث بيئات مختلفة.

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القرية الآسيوية

تم تصميم القرية الآسيوية لتحاكي الأنماط المعمارية الفريدة لهذه القارة، وما يمتاز به طرازها المعماري من زخارف ونقوش خاصة، حيث تجسد القرية التنوع الثقافي الكبير لقارة آسيا، وتضم مجموعة من الحيوانات البرية المتنوعة على مساحة خمسة هكتارات، ما يتيح للزائر فرصة الاستمتاع بمشاهدة الحيوانات في نزهة خاصة من خلال هذه التجربة. كما تضم القرية معارض للحيوانات المختلفة التي تعيش في هذه المنطقة من العالم، إضافة إلى مجموعة مميزة من الأشجار والنباتات الآسيوية التي توفر بيئة مناسبة للحيوانات.

قرية المستكشف

وهي إحدى أماكن المغامرات الموجودة في «سفاري دبي بارك»، والتي يمكن للضيوف التجول فيها للتعرف إلى أنواع إضافية من الحيوانات، والطيور الملونة من جميع أنحاء العالم، من خلال رحلة سفاري فريدة من نوعها، تحفز الزائرين على اكتشاف الحيوانات من إفريقيا وآسيا عبر حافلة سفاري، يرافقهم فيها مرشد متخصص، يقدم لهم شرحاً عن الحيوانات، ويجيب على أسئلة واستفسارات الزوار. يمكن لضيوف الحديقة القيام برحلة عبر الأراضي العشبية الإفريقية، والتعرف إلى عدد كبير من فصائل الحيوانات البرية من جميع الأشكال والأحجام.

استراتيجيات وخدمات

تعمل «سفاري دبي بارك» على تقديم مجموعة واسعة من استراتيجيات رعاية الحيوانات والحفاظ عليها، والإسهام في توفير أفضل أشكال العناية للفصائل الموجودة فيها، خصوصاً المتعرضة لخطر الاندثار، فضلاً عن استضافة الحديقة للمشروعات التعليمية والبحثية، كما تسهم الحديقة من خلال علاقاتها الخارجية حول العالم في جهود الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض. وإضافة إلى المرافق الداخلية المتميزة للحديقة، حرصت «سفاري دبي بارك» على تعزيز راحة زوارها، وتوفير خدمات صف السيارات من خلال ثلاثة مواقف كبيرة، يضم الموقف الأول 540 موقفاً هي الأقرب إلى المدخل الرئيس، تم تخصيص عدد كافٍ منها لأصحاب الهمم، إضافة إلى نقطتي شحن للسيارات الكهربائية، أما الموقف الثاني فيشمل 740 موقفاً، بينما يحتوي الثالث على 1700 موقف للسيارات، في حين ستتوافر سيارات الأجرة.

تدابير احترازية

كغيرها من مختلف مرافق دبي العامة والسياحية، تلتزم «سفاري دبي بارك» بالإجراءات الاحترازية والوقائية المُوصى بها من الجهات المعنية، والتي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتشمل هذه التدابير: استخدام الكاميرات الحرارية والأجهزة اليدوية لقياس درجة حرارة الزوار، ووضع الملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعي على الأرض، إضافة إلى توفير جهاز Vending Machine لبيع الكمامات والقفازات، ووضع خطة لتقليل عدد الركاب في المواصلات الداخلية، وتوفير معقمات الأيدي، ووضع لوحات إرشادية بالتعليمات الاحترازية التي يجب اتباعها، والخاصة بالتباعد الجسدي، عبر ترك مسافة لا تقل عن مترين بين كل زائر وآخر. ومن المُقرر أن تفتح «سفاري دبي بارك» أبوابها للجمهور يومياً من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساءً، ويشترط الحجز المسبق لبطاقات الدخول عبر الموقع www.dubaisafari.ae.

الإضافات الجديدة تتبع استراتيجية بلدية دبي لتحقيق أعلى استفادة للمجتمع.

الحديقة تعزز مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات السياحية بما تقدمه من خيارات ترفيهية وثقافية.

119

هكتاراً المساحة العامة للسفاري.

3000

موقف للسيارات ووسائل لتسهيل وصول الزوار.

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