الامارات | «صور في حوار».. لحظات من تاريخ الإمارات قبل الاتحاد

شكرا لقرائتكم خبر عن «صور في حوار».. لحظات من تاريخ الإمارات قبل الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زارت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي، معرض «صور في حوار»، المقام في متحف الاتحاد كأول مشروع إقليمي مشترك بين المتحف، ومعرض اللوحات القومي في لندن، وبالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، وبدعم من المجلس الثقافي البريطاني.

وقامت سموها بجولة في المعرض، الذي يتضمن مجموعة من الصور الفوتوغرافية التاريخية، التي تتتبّع تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المتحدة والإمارات، في الستينات وأوائل السبعينات من القرن الماضي، أي قبيل قيام اتحاد دولة الإمارات 1971. كما يستكشف المعرض فن التصوير الفوتوغرافي، بدءاً من كيفية التقاط وإنتاج الصور في تلك الحقبة – قبل العصر الرقمي – إلى استخدامها لحفظ وتوثيق أهم اللحظات في التاريخ.

وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم أهمية هذا الحدث، باعتباره يحتفي بمشاهد مهمة من لحظات تاريخية سبقت تأسيس دولة الاتحاد، معربةً سموها عن سعادتها بإقامة هذا النوع من المعارض، لدورها في زيادة وعي الأجيال الجديدة بمرحلة مهمة من تاريخ دولتهم، بينما يعكس المعرض، كذلك، عمق الروابط التاريخية والتعاون الثقافي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. ونوهت سموها بأهمية التوثيق والأرشفة والحفظ، كوسيلة لجمع تاريخ الإمارات والبناء عليه. وأشادت سموها بأهمية تفعيل التعاون على الصعيد الدولي، لتقديم تجارب غنية، تستلهم ممّا تملكه دبي من أصول ثقافية، تسهم في وضعها على الخارطة الثقافية العالمية، فضلاً عما توفره للجمهور من فرص لتحرّي وبناء فهم أفضل للزمن الماضي، الذي أسهم في تشكيل ملامح الحاضر في دولة الإمارات، إلى جانب إثراء الموارد المتاحة للأجيال القادمة، لكي تتعلم منها.

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ويضم المعرض، الذي يأتي في إطار النشاط الثقافي القوي الذي تشهده الإمارة كعاصمة جديدة للأنشطة الثقافية العالمية المستوى، مجموعة من الصور الفوتوغرافية المقدمة من قبل معرض اللوحات القومي في لندن، إضافة إلى مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي يحتويها الأرشيف الغني لدولة الإمارات. وسيبقى معرض «صور في حوار» مفتوحاً أمام الجمهور حتى 25 مارس المقبل.

الصور تتتبّع تاريخ العلاقات الدبلوماسية، بين المملكة المتحدة والإمارات، في الستينات، وأوائل السبعينات.

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