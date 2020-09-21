نشوى مصطفى تروي موقفا كوميديا مع زوجها في حفل زفافها: "مكنش هيحضر"

علاقات و مجتمع

روت الفنانة نشوى مصطفى، موقف كوميدي جمعها بزوجها أثناء حفل زفافهما قبل 27 عامًا.

وتحدثت "نشوى" خلال برنامجها "بنت البلد" المذاع على قناة "المحور"، عن حب زوجها وابنها لنادي الزمالك: "لما بيكون في ماتش أهلي وزمالك، عماد بيقولي قومي، ولما الزمالك كسب الأهلي في الماتش اللي فات كان فرحان أوي وحاسس بنشوة كده".

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وتابعت "نشوى" في حديثها عن موقف كوميدي في زفافها، بسبب حب زوجها للزمالك: "يوم فرحي من 27 سنة، عماد اتأخر عليا 3 ساعات في الكوافير، ولما جه سألته قالي عشان كان في ماتش للزمالك، والحمد لله غلب، وسألته طب لو كان خسر قالي مكنتش حضرت".

وبدأت الفنانة نشوى مصطفى تقديم أولى حلقات برنامجها الجديد "بنت البلد"، على شاشة قناة المحور، في 15 أغسطس 2020.

واستضافت "نشوى" في الحلقة الأولى من البرنامج الفنانة رانيا فريد شوقي، للاحتفال بمرور 100 عام على ميلاد وحش الشاشة فريد شوقي.

والفنانة نشوى مصطفى متزوجة من محمد عماد، وأنجبت منه ولد وفتاة، واحتفلت بحفل زفافهما قريبًا، وأهدت كل منهما أغنية خاصة لهما.