سمية الخشاب تخطف الأنظار بالشعر الأزرق.. ومتابعون: "خمسة عليكي"

لايف ستايل

شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت من خلالها بشعر أزرق.

ونشرت "سمية" الصورة التي استخدمت من خلالها فلتر، أظهر شعرها باللون الأزرق، معلقة عليها: "شعر أزرق.. مش مهتمة".

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وتفاعل معها متابعوها في التعليق على الصورة: "كل ما تكبري تحلوي" "حلاوتك دي هتوديها فين"، "خمسة عليكي".

وفي الفترة الأخيرة أثارت الفنانة سمية الخشاب، الجدل حول خضوعها لجلسة تصوير داخل حمام السباحة مع شرائح البرتقال، ووصفها الجمهور وقتها بقولهم: "عصرت على نفسها برتقال".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب، طرحها أغنية "عربية أنا"، وهي من كلمات محمد حسن وهشام صادق ومن ألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.