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لايف ستايل
شاركت الفنانة منى زكي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها تودع من خلالها فصل الصيف.
وظهرت "منى" في الصورة وهي مرتدية فستان مكشوف الذراعين والصدر، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، كما وضعت مستحضرات تجميل هادئة، وعلقت على الصورة، قائلة: "نهاية الصيف مع ملاحظة سعيدة".
وتفاعل معها متابعيها في التعليق على الصورة: "أنتي في نظري زي الملايكة"، "رائعة"، "أروع امرأة"، "لطيفة أوي".
وظهر الفنان أحمد حلمي، في لقاء مع الإعلامية إسعاد يونس، من خلال برنامجها "صاحبة السعادة"، وتحدث عن حياته الأسرية مع منى زكي بداية من قصة حبهما حتى زواجهما.
كانت هذه تفاصيل خبر منى زكي تودع الصيف بإطلالة أنثوية.. ومتابعون: "زي الملايكة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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