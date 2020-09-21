فيديو.. مقلب من مريهان حسين للمعاكسات: "الهيليوم هيطفشهم"

علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة مريهان حسين فيديو طريف لها، بينما تجري مقلب في أحد المعجبين الذي ظل يعاكسها مرارا وتكرارا على هاتفها المحمول.

وأظهر الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، طريقتها الطريفة لتطفيش المعاكسين.

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وقالت في الفيديو، "ده رقم غريب بيتصل بيا كتير جدا"، وردت عليه بنبرة صوت غريبة، وطفولية، حيث استخدمت بالونات الهليوم لتغيير صوتها، وذلك بنفخ الهليوم داخل فمها، ليخرج مع الصوت بنبرة غريبة.

واستمرت مريهان حسين في تغيير نبرة صوتها، انتظارا للمكالمة الثانية من المعجب، ولكنه لم يتصل، فقالت، "أنا لقيت الحل لكل المعاكسات اللي بتيجي والأرقام الغريبة اللي بتتصل بيا".

وتفاعل جمهور مريهان حسين معها عبر الإعجابات والتعليقات الساخرة، والضاحكة من الفيديو، والتي كان من بينها، "الوحيدة اللي فيديوهاتها بتضحكني والله بجد"، و"ربنا يسعد قلبك وأيامك كدة ع طول".

وتحرص مريهان حسين دوما على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصور ومقاطع مصورة من حياتها اليومية، وصورها في الفاعليات الفنية المختلفة.