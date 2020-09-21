علاقات و مجتمع
أمر قاضي المعارضات اليوم، بمحكمة أجا الجزئية بحبس الطالب المتهم باغتصاب زميلته 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وقال سيد عبد المنعم، ومحمد يونس، محامي المجني عليها لـ"هن"، إن النيابة العامة وجدت أدلة جدية وكافية على اتهام المتهم وارتكابه هذه الواقعة، على الرغم من زعمه تكرارا على أنه كانت تربطه علاقة غير شرعية بالمجني عليها.
وألقت مباحث الدقهلية، القبض على الطالب المتهم باغتصاب زميلته في إحدى قرى "أجا"، السبت 19 سبتمبر 2020، إلا أنَّه لم يعترف بالطفلة فأمر النائب العام بإجراء تحاليل البصمة الوراثية لكل من الطالبة وابنتها والشاب المتهم.
وعلى الرغم من نفيه معرفته بالفتاة والطفلة في البداية، إلا أن نتيجة تحاليل الـ DNA أجبرت المتهم على الرجوع في حديثه، وتضارب اعترفاته.
وقال علاء قمر، محامي المتهم، إنه بالاطلاع على تقرير الطب الشرعي عن "البصمة الوراثية" DNA ثبت أن المتهم هو والد الطفلة، مضيفًا أنه لن يقوم بالطعن في التقرير.
وأضاف المحامي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن المتهم اعترف في تحقيقيات النيابة بعلاقته بمقدمة البلاغ، وأن ما حدث بينهما لم يكن نتيجة اغتصاب، وإنما كان نتيجة علاقة بينهما.
قصة الطالبة أمل
وتعود قصة الطالبة "أمل" ابنة الدقهلية إلى عدة أشهر، بعدما انفرد "الوطن" بتفاصيل واقعة الاغتصاب التي حدثت في 2018، ونتج عنها الطفلة الصغيرة.
وأمر النائب العام بالقبض على الطالب المتهم، في يوليو الماضي، وأخذ عينات منه، بعد أن بثت طالبة مقطع فيديو تشكو فيه من إنجابها طفلة نتيجة اغتصابها، وإلى الآن لم تتمكن من استخراج شهادة ميلاد لها، لعدم اعتراف المتهم بالطفلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعدما أثبت الـDNA نسب طفلته.. حبس المتهم باغتصاب فتاة الدقهلية 15 يوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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