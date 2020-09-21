منها النعناع.. 5 أطعمة ومشروبات لخفض درجة حرارة الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون: يُعد ارتفاع درجة حرارة الجسم عرضًا شائعًا للعديد من الأمراض الفيروسية، مثل نزلات البرد، وعدوى كورونا، ويساعد تناول بعض الأطعمة والمشروبات على خفض درجة حرارة الجسم بسبب محتواياتها الغذائية، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

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