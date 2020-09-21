8 اعتقادات خاطئة حول هاتفك المحمول.. منها الشحن طوال الليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الهواتف المحمولة شيء أساسي ومهم في حياتنا اليومية، لكم هل تعلم أن هناك بعض الخرافات التي يتداولها الكثير حولها؟

نذكر لكم أشهر الخرافات حول الهواتف المحمول، خلال التالي، وذلك وفق ما ذكر موقع "brightside".

1- الخرافة الأولى: ضبط سطوع الشاشة على مستوى منخفض يساعد على الإبصار:

يعتقد البعض أن الحفاظ على وضع السطوع الليلي على هاتفك، حتى أثناء النهار يساعدك على عدم تحميل عينيك بشكل زائد، لكن أخصائيو البصريات نفوا ذلك، بل ويقولون إنه عند تعتيم الشاشة بدلا من ضبط إعدادات السطوع بشكل صحيح، فإنك ترهق عينيك، ويحدث هذا لأنك ستحتاج إلى التركيز أكثر وسيتعين على عينيك مضاعفة العمل، ما قد يؤدي أيضا إلى الصداع.

2- الخرافة الثانية: شحن هاتفك طوال الليل يؤدي إلى إتلاف بطاريته:

عند شحن البطارية بالكامل، سيوقف هاتفك التيار الوارد دون مساعدتك، تماما بالطريقة التي ينطفئ بها عندما تكون البطارية في أدنى نقطة لها، لذا إذا كنت تهتم بإطالة عمر بطاريتك، فلا تجعلها تنفد إلى الصفر وقم بشحنها على الفور.

3- الخرافة الثالثة: يجب إغلاق التطبيقات التي لا تستخدمها لتوفير طاقة الهاتف:

يعتقد البعض أنه كلما زاد عدد التطبيقات التي تعمل في الخلفية، زاد العمل الذي يقوم به هاتفك، ولكن كما صرحت شركة Apple، فإن إغلاق التطبيقات لتوفير طاقة البطارية لا يساعد في توفير طاقة الهاتف بل يجعل الأمور أسوأ، بالإضافة إلى أن ذلك يجعل هاتفك يفقد المزيد من الطاقة.

4- الخرافة الرابعة: كلما زادت الميجابكسل في كاميرا هاتفك كانت جودة الصورة أفضل:

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عند شراء هاتف، تبدو كمية الميجابكسل كميزة أيقونية يمكننا استخدامها لإخبارنا بمدى جودة الكاميرا، لكن هذه الميزة مهمة فقط للمصورين المحترفين وكاميراتهم، وبالنسبة لمستخدمي الهاتف، لا يتعلق الأمر بعدد الميجابكسل، بل بحجمها.

5- الخرافة الخامسة: استخدم مجفف الشعر لحفظ الهاتف الذي تعرض للبلل أو ضعه في الأرز:

يبدو وضع الهاتف في الأرز بعد إخراجه من المرحاض أمرا جديرا بالثقة، لأن الأرز معروف بقدرته على امتصاص الرطوبة، ولكن في الواقع، سوف تسد الجزيئات الصغيرة للأرز أجزاء الهاتف المحمول وستتلفها أكثر.

كما يعد استخدام مجفف الشعر فكرة سيئة أخرى، فقد يجفف هاتفك قليلا، لكنه سيزيد من سخونته، ما يؤدي إلى إتلافه، ويعتبر أفضل فكرة هي وضعه على الرف وتركه يجف.

6- الخرافة السادسة: الاحتفاظ بهاتفك وبطاقتك الائتمانية معا فكرة سيئة:

يعتقد البعض أن وضع الهاتف المحمول بجانب بطاقة الائتمان خطأ، لأن الشريط المغناطيسي للبطاقة يمكن إزالته بواسطة الهاتف، ولكن هذا غير صحيح ولا ينطبق أبدا على الهاتف.

7- الخرافة السابعة: تسبب المناديل المطهرة إتلاف شاشات الهواتف الذكية:

الهواتف أقذر بعشر مرات من المرحاض وتعيش العديد من مستعمرات البكتيريا عليها بشكل كبير، ويقلل تعقيم الشاشة من خطر الإصابة بالفيروسات والأمراض الجلدية، مثل حب الشباب، ولكن مناديل التطهير آمنة للهاتف حيث إنها تساعد على تطهير الشاشات وعدم إلحاق الضرر بها.

8- الخرافة الثامنة: خدمة الواي فاي المجانية آمنة:

تعتبر نقاط اتصال Wi-Fi المجانية مغرية جدا للاستخدام، ويتم تقديمها كمكافأة ممتعة في العديد من الأماكن العامة، ولكن ليس من الآمن إجراء عملياتك المصرفية وإدخال أي كلمات مرور أثناء استخدام شبكة Wi-Fi العامة، لأن حركة المرور في هذه المواقع غير محمية، ما يعني أنه يمكن لأي شخص أن يرى بسهولة الصفحات التي تزورها والبيانات التي تبحث عنها، لذا من الأفضل استخدام شبكة Wi-Fi العامة فقط لزيارة مواقع الويب الترفيهية أو التصفح للحصول على المعلومات.