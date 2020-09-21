فوائدها متعددة.. 5 عناصر غذائية غنية بالنشا المقاوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي: تتعدد الفوائد الصحية التي تعود على الجسم عند تناول الأطعمة التي تحتوي على النشا المقاوم، حيث تساعد على تغذية البكتيريا الصديقة للأمعاء، ويمكن أن تساهم في إنقاص وزن الجسم، إضافة إلى أنها تعمل على حماية القلب، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

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