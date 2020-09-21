احذري.. استشاري يكشف خطورة تناول "الشيبسي" و"الكاراتيه" على الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يفضل الكثير من الأطفال تناول البطاطس المقلية والسناكس، ولكن الإفراط في تناولهما يشكل خطورة على صحتهم ويؤدي إلى إلحاق الضرر بهم.

وفي هذا الصدد يستعرض "الخليج 365"، أضرار تناول البطاطس المقلية والسناكس "الكاراتيه" على الأطفال، كما أوضح الدكتور أمير سليمان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة.

- يحتوي الشيبسي والكاراتيه على نسبة عالية جدا من الكربوهيدرات.

- غني بالأطعمة الصناعية والمواد الحافظة والألوان الصناعية.

- تعطي للطفل إحساسا بالشبع بعد تناولها وتقلل من شهيته، وبالتالي يتجنب تناول الأطعمة الغذائية الأخرى المفيدة لصحته.

- الإكثار من تناولها يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، كالإمساك والانتفاخ وصعوبة الهضم والمغص.

- ارتفاع نسبة السكر في الدم بسرعة جدا، ثم انخفاضها بسرعة شديدة أيضا.

-تؤثر المواد الحافظة والألوان الصناعية، سلبيا على المناعة وتقلل من قدرة الجهاز المناعي على مواجهة الأمراض المختلفة.

-التأثير على الجهاز العصبي، ما يؤدي إلى إصابة الطفل بالكثير من المشكلات النفسية والعصبية.

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-التأثير على الجهاز الهضمي بشكل كبير.

-إصابة الطفل بسوء التغذية.

- الإكثار من الشيبسي والكاراتيه الذي يحتوي على البهارات والتوابل الحارة، يؤدي إلى الإصابة بالتهاب في جدار المعدة.

وقدّم استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة عدة نصائح للحفاظ على صحة الأطفال:

- يمكن للطفل تناول هذه المنتجات بكميات قليلة نظرا لتعلقه الزائد بها.

- يجب على الأمهات عدم مكافأة أو إثابة الطفل بعد قيامه بشيء جيد بتناول الشيبسي أو الكاراتيه.

- تجنب اعتماد الأم بشكل كبير على هذه المنتجات في تغذية الطفل.

- يجب على الأم الابتعاد عن شراء هذه العناصر لطفلها من مصادر غير موثوق بها ومن أنواع مجهولة ورخيصة الثمن.

- يجب التأكد من تاريخ الصلاحية وأن المنتج من الداخل جيد ولا يظهر عليه أي تغيير في الرائحة أو اللون أو الطعم.

- التقليل أو الامتناع عن تناول الأطعمة التي تحتوي على التوابل والبهارات الحارة، تجنبا للأضرار السابقة.