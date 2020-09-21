تفقده فوائده.. 4 أخطاء تجنبها عند تحضير كوب الشاي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون: يقع عدد كبير من الأشخاص في بعض الأخطاء عند إعداد كوب الشاي، والتي تؤثر على قيمته الغذائية، وتفقده الفوائد الصحية التي يقدمها للجسم، وأبرزها تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

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