غير الحمل.. 6 أسباب مختلفة لتأخر الدورة الشهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

من الأمور التي قد تقلق أي فتاة خاصة غير المتزوجة هو تأخر الدورة الشهرية، لذا ترغب الكثيرات في معرفة أسباب تأخر الدورة الشهرية ومدى خطورة ذلك على الصحة.

وفي التقرير هناك بعض الأسباب التي تتعلق بتأخر الدور الشهرية للفتاة، نذكرها لكن وفق ما أوضح موقع "healthline" الطبي.

1- الإجهاد:

يمكن أن يؤدي إلى التأثير على هرموناتك، وعلى جزء الدماغ المسؤول عن تنظيم دورتك الشهرية، بالإضافة إلى المرض أو زيادة الوزن أو فقدانه بشكل مفاجئ.

2- انخفاض وزن الجسم:

النساء المصابات باضطرابات الأكل، مثل فقدان الشهية العصبي أو الشره المرضي، قد يعانين من غياب الدورة الشهرية، بالإضافة إلى تغيير طريقة عمل جسمك وإيقاف التبويض، ويمكن أن يؤدي الحصول على علاج لاضطراب الأكل واكتساب الوزن بطريقة صحية إلى إعادة الدورة إلى طبيعتها.

3- السمنة:

Advertisements

مثلما يسبب انخفاض وزن الجسم تغيرات هرمونية، كذلك يمكن أن يؤدي الوزن الزائد أيضا إلى نفس المشكلة، ما يسبب تأخر الدورة الشهرية.

4- متلازمة تكيّس المبايض (PCOS):

متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS) هي حالة تجعل جسمك ينتج المزيد من هرمون الذكورة الأندروجين، وتتشكل الأكياس على المبايض نتيجة هذا الخلل الهرموني، وبالتالي هذا يمكن أن يجعل الإباضة غير منتظمة أو يوقفها تماما.

5- الأمراض المزمنة:

قد تؤثر الأمراض المزمنة مثل مرض السكري والداء البطني أيضا على الدورة الشهرية، حيث ترتبط التغيرات في نسبة السكر في الدم بالتغيرات الهرمونية، ما قد تسبب عدم انتظام الدورة الشهرية، بالإضافة إلى أن مرض الاضطرابات الهضمية يسبب التهابا يمكن أن يؤدي إلى تلف الأمعاء الدقيقة، وقد يمنع جسمك من امتصاص العناصر الغذائية الرئيسية، هذا يمكن أن يسبب فترات الدورة المتأخرة.

6- مشاكل الغدة الدرقية:

قد يكون فرط نشاط الغدة الدرقية أو خمولها سببا في تأخر الدورة الشهرية، حيث إنها تنظم عملية التمثيل الغذائي في الجسم، لذلك عندما تتأثر الغدة الدرقية تتأثر مستويات الهرمون أيضا، ويمكن علاج مشاكل الغدة الدرقية عادة بالأدوية وبعد العلاج، من المرجح أن تعود الدورة الشهرية إلى طبيعتها.