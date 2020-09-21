مسلمة وأصولها مغربية.. 12 معلومة عن المشرفة على زواج سيدتين في مدريد

علاقات و مجتمع

زواج سيدتين مثليتين في مدريد، واقعة ربما تعد مألوفة بالنسبة للمجتمع الغربي، لكن الأمر الغريب هو إشراف سيدة مسلمة على الزواج، وهي ميسون دواس، نائب عمدة مدريد الإسبانية.

"اليوم كنت فخورة بالاحتفال بزواجي المدني الأول كمستشارة، وحتى في اللحظات الصعبة، مثل تلك التي نعيش فيها، هناك دائمًا وقت للحب، مبروك للعروسين!"، هكذا علقت "ميسون" عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، على الزواج المثير للجدل.

وفي هذا التقرير، يرصد "هن" أبرز المعلومات المتداولة عن ميسون دواس، السياسية الإسبانية ذات الأصول العربية.

- أول عضو مسلم يصل للمجلس البلدي في مدينة مدريد الأسبانية.

- ولدت "ميسون" في مدينة غرناطة لأبوين مغربيين.

- تعيش "ميسون" في مدريد منذ عامها الخامس.

- والدها محمد دواس، أستاذ رياضيات ولد في المغرب، وأمضى سنوات كثيرة من حياته في مدريد، ناشطًا في مساعدة المسلمين الشباب على الاندماج في المجتمع الإسباني.

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- تحمل "ميسون" شهادة الدكتوراه في الفيزياء من جامعة "مدريد".

- تشرف "ميسون" على منصة رسمية لمساعدة الشركات الناشئة في مجال الابتكارات الإلكترونية.

- وصفتها مديرة المنصة التي تشرف عليها بقولها: "هي يدي اليمنى، واليسرى، وسر نجاح هذا المشروع الرائد الذي قدّم المساعدة إلى نحو مائة ألف مواطن حتى الآن".

- ساعدها والدها على الترشح لدخول انتخابات المجلس البلدي في مدريد.

- تعرفت على زوجها يونس، الذي يحمل شهادة دكتوراه في علم الأحياء.

- أنشأت مع زوجها مؤسسة لتكون منصّة رقمية تربط بين الجهات العلمية ومصادر التمويل.

- هي أم لأربعة أطفال.

- ترى فيما فعلته بإشرافها على زواج سيدتين مثليتين، بأنها تعزز قيم الديمقراطية والمواطنة.