ريهام عبدالغفور تثير الجدل بصورة "الاختلاف".. ومتابعون: "كلكم محترمين"

علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة ريهام عبدالغفور، صورة عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أرادت منها توضيح فكرة تقبلها للاختلاف.

وظهرت "ريهام" في صورة تجمعها بعدد من صديقاتها المحجبات، بينما ظلت الوحيدة دون ارتدائه، وعلقت على الصورة قائلة: "صورة بعنوان الاختلاف لا يفسد للود قضية".

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وتفاعل المتابعين مع الصورة ما بين الدعم والتعجب من المقصد، فكانت من بين التعليقات: "الصراحة مفيش اختلاف.. كلكم محترمين"، "حقيقي فيه تحامل على الفنانين وغير المحجبات بشكل كبير مع أنهم بني آدمين وليهم أسر"، "يارب أشوفك بالحجاب"، وتفاعلت معهم "ريهام" بالرد: "عشان في ناس بتسيء الظن".

وعلق بعض المتابعين، لم يفهموا قصد "ريهام" من الصورة: "قصدك الحجاب يعني"، "أكيد تقصدي الحجاب.. بصراحة مفيش اختلاف بينك وبينهم".

كانت آخر أعمال الفنانة ريهام عبدالغفور، مشاركتها في مسلسل "زي الشمس" مع الفنانة دينا الشربيني وأحمد السعدني.