غضب بين رواد مواقع التواصل بعد ضبط فتاة في وضع مخل داخل سيارة بالكويت

علاقات و مجتمع

حالة من الغضب سيطرت على الشارع الكويتي، وذلك بعد تداول مغردون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر فيها فتاة بحالة غير طبيعية داخل سيارة بشوارع العاصمة.

وطالب العديد من رواد تلك المواقع التحقق من الواقعة، والوقوف على حقيقة الفيديو الذي آثار غضبهم.

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ونشرت الداخلية الكويتية خلال صفحتها الرسمية عبر "تويتر"، صورة للسيارة والفتاة التي تم إخفاء ملامحها، معقبة: "ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن دوريات تابعة للإدارة العامة لشرطة النجدة ضبطت فتاة تقوم بأفعال منافية للآداب العامة في شارع الخليج العربي".

وأضافت الداخلية حول تفاصيل الواقعة أن "بلاغا ورد للعمليات عن قيام فتاة بأفعال منافية للآداب العامة، وأنها بحالة غير طبيعية في شارع الخليج العربي عند أحد التقاطعات، حيث تم توجيه الدوريات القريبة من الموقع وضبط الفتاة ووجد أنها بحالة غير طبيعية".

وتابعت الداخلية الكويتية، وفقا لـ "سي إن إن"، أن "الفتاة تم إحالتها إلى مخفر الرميثية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها"، دون تقديم تفاصيل إضافية.