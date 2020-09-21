حبسها 9 أشهر.. أم تستغيث بـ"حقوق الإنسان" لحماية ابنتها من والدها في المملكة

علاقات و مجتمع
بعد ضرب وتعذيب وحبس استمر لـ 9 أشهر، لجأت سيدة سعودية للاستعانة بهيئة حقوق الإنسان لحماية ابنتها من بطش والدها.
تعنيف الفتاة الشديد وضربها من قبل والدها لم تستطع الأم تحمله، فأرسلت بلاغًا تستغيث فيه من زوجها وقسوته على ابنته.
من جهته، قال الدكتور عواد العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان، وفقا لصحف سعودية محلية، إن الهيئة تلقت بلاغاً من والدة فتاة تفيد بتعرض ابنتها للعنف على يد والدها، وحجزها في غرفة لمدة 9 أشهر، مؤكداً أن الهيئة تفاعلت مباشرة مع رسالة الوالدة وأحالت الفتاة إلى دور الإيواء، ووالدها إلى المحاكمة.
وأضاف العواد، أن الأنظمة في المملكة تتصدى لكافة أشكال العنف الأسري مهما اختلفت صوره، داعياً الجميع للمشاركة الفاعلة في الإبلاغ عن أي حالة عنف، موضحا أن الأطفال والنساء وكبار السن أكثر الفئات تعرّضاً للعنف.
ونوهت الهيئة إلى أن مواضيع العنف الأسري بكافة أشكاله وصوره تحظى بأهمية خاصة لدى الهيئة، ولذلك تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على التصدي لهذه الجريمة.
وتجرّم أنظمة المملكة العنف الأسري، إذ سبق أن صدر نظاما الحماية من الإيذاء، وحماية الطفل، وجميعها تتصدى لأشكال العنف الأسري.
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