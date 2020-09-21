فيديو وصور.. أصالة تظهر بفستان فضفاض و"تربون" بسبب "بيان"

لايف ستايل

إطلالة فضفاضة، ظهرت بها الفنانة السورية أصالة نصري، خلال الإعلان عن أغنيتها "بيان"، من ألبومها الغنائي الجديد "لا تستسلم"، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "أصالة" بحجاب "تربون" أبيض اللون وغير منقوش، مع فستان أبيض فضفاض للغاية، ومكياج بسيط وإكسسوارات فضية كبيرة الحجم.

وعلقت الفنانة السورية على مقطع الفيديو الذي يُظهر بالإطلالة "المحتشمة"، قائلة: "بياننا صادر وموثقة طيبي شمس الحقيقة.. ترا منت بحاجبها.. قد طال صبري على صدي وتعذيبي.. إلا الكرامة ترا تجهل عواقبها"، مضيفة: "بيان من ألبوم لا تستسلم متاح علي اليوتيوب ورابط الألبوم في البايو".

Advertisements

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، الذي حصد 98 ألف تسجيل إعجاب وآلاف التعليقات، أبرزها: "أنيقة وقوية"، و"زي القمر والتربون حلوة أوي عليكي"، و"جميلة جدًا ومتألقة".

بدورها، علقت مصممة الأزياء وستايلست مروة العبد على "لوك" أصالة، خلال حديثها لـ"هن"، قائلة إن التربون أنيقة للغاية، واصفةً الإطلالة بـ"الموفقة"، مردفة أن موضة "تربون" مستمرة في 2020، و"أصالة استعملتها بذكاء وساعدت إن ملامحها تبان".

يشار إلى أن الفنانة السورية أصالة حذفت جميع منشوراتها من على حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام".