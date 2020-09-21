5 مخاطر للنوم في التكييف خلال الخريف

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رغم ارتفاع درجات الحرارة، الا أن الجميع يستعد لاستقبال فصل الخريف الذي من المقرر أن يبدأ غدا الثلاثاء، وهو ما يجعل البعض يواصل النوم في التكييف دون أن يعلم مخاطر ذلك.
ووفقا لموقع "health line"، فإن الأشخاص قد يصابون بالأمراض حال نومهم في التكييف في هذا التوقيت، مثل التهاب الجيوب الأنفية والحنجرة وأمراض الجهاز التنفسي، والتي نرصدها كالتالي:
الحساسية
النوم في المكيفات باستمرار يسبب الإصابة بالحساسية.
التهاب الجيوب الأنفية
يحمل الغبار الخارج من المكيف بكتيريا وفيروسات تسبب التهاب الجيوب الأنفية.
التهاب الحنجرة
الانتقال من درجات الحرارة المرتفعة إلى غرفة مكيفة قد تصل الحرارة بها إلى 16 درجة مئوية، يسبب التهاب الحنجرة واللوزتين، وذلك بسبب تقلبات درجة الحرارة، وينصح الأطباء بألا يزيد الفرق بين درجتي الحرارة خارج وداخل الغرفة عن 10 درجات مئوية.
الإرهاق والتعب
يسبب النوم ساعات طويلة في المكيفات إلى الشعور بالإرهاق والتعب.
أمراض الجهاز التنفسي
يسبب الغبار المتراكم في المكيفات إلى احتمالية الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.
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