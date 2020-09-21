صور.. نرمين الفقي تودع الصيف بـ"هوت شورت".. ومتابعون: ملاك عايش وسطينا

لايف ستايل

إطلالة صيفية، لفتت بها الفنانة نرمين الفقي الأنظار في أحدث ظهور لها، وشاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مع آخر أيام فصل الصيف.

وظهرت "الفقي" بجامبسوت "هوت شورت"، الذي تميز بأنه فضفاض وبأكمام متوسطة، كما أنه فيروزي ومزين بنقوش باللون "البنفسجي"، وعلقت قائلة: "مساء الخير على الناس الحلوة".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يقارب الـ20 ألف إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "رقيقة وأنيقة وحلوة"، و"أحلى واحدة من غير مجهود"، و"أنتي ملاك عايش وسطينا"، و"ملكة جمال بجد".

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ومنذ أيام، فاجأت نرمين الفقي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بمقطع فيديو لها بصحبة مصفف للشعر، يظهر بـ"نيو لوك"، مطلة بشعر أسود طويل، مزود ببعض التموجات "ويفي"، مزين بخصلات شقراء اللون، خلال تمايلها مع شعرها، مستعرضة "نيولوك".

وفي يناير الماضي، شاركت الفنانة نرمين الفقي، صورها بـ"نيو لوك" بشعر بني قاتم، مزود بخصلات تحمل اللون البني الفاتح، بالإضافة إلى "غرة" قصير على جبهتها، مطلة بأزياء كاجوال تجمع بين الأسود والبني، مع ارتدائها نظارة شمسية متوسطة الحجم.