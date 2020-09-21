مشروب طبيعي يُطهر الكبد وينقص وزنك في 72 ساعة.. تناوله 3 مرات يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

لكي يكون الجسم بصحة جيدة، فإن الكبد يجب أن يعمل بشكل جيد، إذ إنه يتحكم في التوازن الهرموني، وأيضا البروتينات والدهون والسكر.

ولذا يجب الحذر من التهاب الكبد المزمن كونه يستمر لسنوات أو عقود، وقد يؤدي إلى بطء العمليات التي يقوم بها الكبد ما قد يسبب الفشل أو السرطان الكبدي.

وقدّم موقع "good life" مشروبا طبيعيا يمكن أن يُطهر الكبد من السموم، وينقص الوزن في 72 ساعة فقط، إذا تناولته مع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية.

في بداية أي نظام غذائي يجب التأكد من أن الكبد يعمل بشكل جيد حتى تتمكن من إنقاص الوزن بنجاح، والاستفادة من جميع فوائده.

مكونات المشروب:

6 كوب ماء

5 أعواد من الكرفس

3 حبات ليمون

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1 كوب بقدونس مفروم

طريقة العمل:

- ضع جميع المكونات في الخلاط وامزجهم جيدًا.

تناول كوبين من المشروب ثلاث مرات يوميًا قبل تناول أي وجبة، وكرر تناوله لمدة يومين.

يجب أن تأخذ استراحة لمدة 7 أو 10 أيام قبل أن تقرر تكرار تناوله مرة أخرى.

وينصح خبراء التغذية بتناول هذا المشروب على الفور لأنه يفيد كبدك وستلاحظ التغيرات التي تحدث في جسمك، كما أنه آمن وخالٍ من أي أضرار

من هو الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض الكبد؟

يقول المعهد الوطني الأمريكي للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، أن الناس أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكبد هم: المصابون بمرض السكري من النوع الثاني، والأشخاص الأكبر من 50 عامًا.