هؤلاء معفيون من اللقاح الروسي المضاد لـ"كورونا".. وخبير يكشف السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

كشفت ألكسندر كاراؤلوف، رئيس قسم المناعة السريرية والحساسية في جامعة سيتشينوف الطبية الروسية، أنه قد يمنع تلقيح مجموعات صغيرة من الناس ممن يعانون من نقص المناعة الأولية"PIDs"

وأكد الأكاديمي، في مقابلة مع قناة RT التلفزيونية، أن "أمراض المناعة الذاتية والروماتيزم والسرطان، لن تمنع من تلقيح المصابين بها"، وفق ما نقل موقع "روسيا اليوم"

وردا على سؤال بشأن الجمع بين اللقاح المضاد للإنفلونزا والمضاد للفيروس التاجي، أشار إلى ضرورة التلقيح ضد الإنفلونزا الآن. وقال موضحا "لأنه بعد أربعة أسابيع سيبدأ التلقيح ضد الفيروس التاجي بلقاح "Sputnik V"، الذي يتكون من جرعتين تحقنان بفارق 21 يوما. كما يمكن التلقيح ضد المكورات الرئوية الآن".

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وأشار كاراؤلوف، إلى أن النقاش مستمر بين العلماء بشأن فترة فعالية اللقاح المضاد للفيروس التاجي، مشيرا إلى أن اللقاح الروسي "Sputnik V"، يسمح بتحديد معايير معقولة للتلقيح المقبل والفئات التي ضمن مجموعة الخطر.

وتجدر الإشارة إلى أن حملة التلقيح العامة باللقاح الروسي المضاد للفيروس التاجي ستبدأ بعد إنتاج كميات كافية منه والحصول على نتائج كافية عن اختباره وبعد تسجيله رسميا.

وتجري في روسيا حاليا اختبارات أربعة لقاحات مضادة للفيروس التاجي: لقاح من ابتكار مركز "فكتور" الروسي، ولقاح معهد تشوماكوف الروسي، ولقاح Sinopharm الصيني ولقاح AstraZeneca البريطاني.